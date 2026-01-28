La borrasca Kristin deja incidencias por el fuerte viento en Huelva y ayuntamientos activan medidas

Un árbol caído sobre la carretera de Malpica. - AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Kristin por la provincia de Huelva está dejando incidencias relacionadas con caída de árboles, ramas y otros elementos, toda vez que algunos ayuntamientos han activado planes de emergencias y otras medidas como el cierre de parques.

Así, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, hasta las 09,00 las incidencias se centraban en la caída de árboles y ramas a la calzada, pero a partir de las 06,00 horas, en Nuevo Portil, se ha caído un árbol sobre una vivienda, pero no hay que lamentar daños personales.

Por otro lado, en Cartaya, en la carretera de Malpica cayó un árbol, que ya ha sido retirado pero dejó cortada la carretera durante algún tiempo y otro árbol ha caído a la entrada de Isla Cristina, en el que han actuado dos camiones y otros cuatro bomberos.

Por otra parte, en la N-435, en la entrada de Jabugo, los bomberos han procedido a la retirada de un pino y en Jabuguillo otro árbol caído, donde se han desplazado tres camiones. Ambas incidencias se han resuelto sin heridos también.

Asimismo, en Punta Umbría, tres bomberos y dos camiones han retirados chapas y otros elementos que se habían desprendido del mercado de abastos. Además, el Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha informado que técnicos están retirando chapas y otros elementos que se están desprendiendo a causa del fuerte viento.

Además, el Ayuntamiento de Almonte también ha informado de diversas incidencias como caída de un muro, árboles y ramas en al calzadas y otros elementos desprendidos por el viento que están localizados. Además de que el arroyo de Santa María, La Retuerta, Arroyo de la Palmosa, Pasada del Chivo, caminos rurales como La Cerca, Dehesa del Turnal se encuentran cortados al tráfico. Además, en Matalascañas, las escolleras que estos días se han puesto "están absorbiendo el impacto del oleaje".

En la capital, los bomberos también están actuando y resolviendo diversas incidencias relacionadas con el viento, aunque la más grave es la rotura de una tubería en Pablo Rada, junto rotonda del Litri, provocada por la caída de un árbol por el fuerte temporal de viento, según ha informado Aguas de Huelva. Los operarios han cerrado la fuga y han comenzado a reparar.

La Aemet mantiene el aviso naranja por viento hasta las 12,00 horas, con rachas del oeste de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que Aracena, Andévalo y Condado permanecerán en aviso amarillo en el mismo intervalo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Asimismo, el aviso naranja por oleaje se mantendrá activo en el litoral hasta las 16,00 horas, con vientos del oeste o suroeste de entre 61 y 74 kilómetros por hora (fuerza 8) y mar combinada con olas de cinco a seis metros, descendiendo posteriormente a nivel amarillo hasta la medianoche.

Por ello, diferentes ayuntamientos han activado el Plan de Emergencias Municipal en su fase 1 (pre-emergencia) como Aljaraque, Punta Umbría, Lepe, Gibraleón, San Juan del Puerto, Isla Cristina, Aroche y La Palma del Condado, entre otros.

Además, el Ayuntamiento de Nerva ha activado un dispositivo especial de seguimiento para supervisar los puntos "más críticos" del municipio, aunque la "mayor preocupación" se centra en el posible desbordamiento del barranco de Santa María, un cauce que ya se desbordó el pasado mes de noviembre.

Por otro lado, municipios como Huelva capital, San Juan del Puerto, Aljaraque, Cartaya, entre otros han procedido al cierre de parques y zonas ajardinadas y han suspendido todas las actividades al aire libre, así como instalaciones públicas.

Asimismo, la Diputación de Huelva ha procedido al corte total de la carretera HU-9115, como consecuencia de las fuertes precipitaciones acumuladas en los últimos días en la zona.