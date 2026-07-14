Las borrascas condicionan la campaña de frutos rojos de Huelva y reducen producción y exportaciones

Archivo - Frutos rojos de Huelva. - FRESHUELVA - Archivo

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha hecho balance de la campaña 2025/2026, marcada por el tren de borrascas registrado durante los primeros meses del año, que ha condicionado tanto la producción como el comportamiento de las exportaciones.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, los datos de comercio exterior corresponden al acumulado hasta el mes de mayo, periodo en el que el menor volumen de fruta disponible tuvo un reflejo directo en las ventas a los mercados internacionales.

Así, en fresa, principal cultivo de la provincia, la producción alcanzó las 204.035 toneladas, lo que representa un descenso del 3% respecto a la campaña anterior. Las continuas lluvias registradas durante los momentos clave del desarrollo del cultivo afectaron especialmente al volumen comercializado, reduciendo la disponibilidad de producto durante buena parte de la campaña.

Por el contrario, la frambuesa cerró el ejercicio con un crecimiento del 5%, hasta alcanzar las 39.545 toneladas, mientras que la mora registró el mayor incremento porcentual de todos los berries, con una producción de 2.517 toneladas, un 33% más que la campaña precedente. El arándano, por su parte, finalizó la campaña con una producción de 59.500 toneladas, lo que supone una reducción del 6% respecto al ejercicio anterior, igualmente condicionada por las adversas condiciones meteorológicas registradas durante buena parte de la campaña.

En cuanto al comportamiento comercial, los datos acumulados de exportación hasta el mes de mayo reflejan un descenso generalizado en el valor de las ventas al exterior, consecuencia directa del menor volumen de fruta exportada durante los meses más afectados por las borrascas.

Las exportaciones de fresa alcanzaron un valor de 675,7 millones de euros, un 3,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. La frambuesa registró ventas por valor de 222,7 millones de euros, con una ligera disminución del 3%, mientras que el arándano alcanzó los 336,2 millones de euros, un 4% menos. La nota "positiva" vuelve a llegar de la mora, cuyas exportaciones crecieron un 12%, hasta situarse en 20,6 millones de euros.

Por destinos, Alemania continúa siendo el principal mercado para la fresa, la frambuesa y el arándano onubenses. En el caso de la fresa, completan el podio Reino Unido y Francia; en frambuesa, Reino Unido y Países Bajos; y en arándano, Países Bajos y Francia. En mora, el principal destino vuelve a ser Países Bajos, seguido de Alemania y Francia.

Freshuelva considera que la campaña vuelve a poner de manifiesto "la capacidad de adaptación" de un sector que ha sabido responder a unas circunstancias meteorológicas especialmente adversas, manteniendo el compromiso con "el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria, la innovación varietal y el suministro a los mercados internacionales pese a las dificultades registradas durante buena parte del ejercicio".

La asociación insiste, asimismo, en la necesidad de seguir avanzando en aquellas cuestiones estratégicas que condicionan la competitividad del sector, como la disponibilidad de agua e infraestructuras hidráulicas, la estabilidad de la mano de obra, la desinfección de suelos y la defensa de unas condiciones de competencia equitativas frente a las importaciones procedentes de terceros países.

En este sentido, Freshuelva vuelve a reclamar el impulso de mecanismos de reciprocidad, como las cláusulas espejo, que garanticen que los productos importados cumplen los mismos requisitos sociales, laborales, fitosanitarios y medioambientales exigidos a los productores europeos.