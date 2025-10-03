El buque oceánico 'Duque de Ahumada' recala en Huelva y podrá ser visitado los días 7 y 8 de octubre

HUELVA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Muelle Sur del Puerto de Huelva --en la terminal de pasajeros-- acoge el próximo lunes la llegada del buque oceánico 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil, que podrá ser visitado por la ciudadanía en unas jornadas de puertas abiertas los días 7 y 8 de octubre.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, el día 7 de octubre durante la tarde, en horario de 17,00 a 19,30 horas, la ciudadanía podrá subir a la embarcación y se podrán visitar los stands con material de las diferentes especialidades de la Guardia Civil en la provincia. Así mismo, habrá una exhibición dinámica del Servicio Cinológico de 17,30 a 17,45 horas y de defensa personal por parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) de 18,30 a 18,45 horas.

Por su parte, el día 8 de octubre, en horario de 10,00 a 13,00 horas, los colegios invitados visitarán los stands de las diferentes especialidades y la embarcación. También contarán con la exhibición dinámica del Servicio Cinológico de 11,00 a 11,15 horas, y de defensa personal por parte de la Usecic de 12,00 a 12,15 horas.

Las unidades que expondrán su material de trabajo y explicarán sus funciones serán el Subsector de Tráfico, Seprona, Policía Judicial, Usecic, Pegaso y el Servicio Marítimo Provincial. También se contará con un stand, donde se dará información de acceso a la Guardia Civil para aquellas personas interesadas.

Esta embarcación se ha incorporado al Grupo Marítimo del Estrecho, con base en Cádiz, y trabajará en la prevención de la delincuencia transfronteriza, la seguridad marítima y la lucha contra la migración irregular y la trata de seres humanos, entre otras misiones. El acto de entrega del nuevo buque oceánico 'Duque de Ahumada', se llevó a cabo el pasado 18 de septiembre en Vigo en el astillero de Armón. El nuevo buque oceánico sustituirá al 'Río Miño' tras haber cumplido su periodo de vida útil.

El 'Duque de Ahumada' atenderá, además, los compromisos adquiridos en aguas de soberanía de otros países de la Unión Europea, dado que la financiación comunitaria conlleva el despliegue del buque en misiones de Frontex durante un periodo de cuatro meses al año.

Se trata de un buque de "grandes capacidades", que supone "un hito tecnológico de primer nivel" y un "importante incremento" de las capacidades operativas de la Guardia Civil en el desempeño de sus funciones en el ámbito marítimo. Dispone de cinco cubiertas, con helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un rov --vehículo submarino operado remotamente-- para la inspección y rastreo subacuático de hasta mil metros de profundidad.

Además, está dotado con equipos de navegación y comunicaciones de última generación, espacios hospitalarios y enfermería, área de seguridad y zona de náufragos para un máximo de cien personas. Tiene una autonomía superior a las 11.000 millas, con capacidad para permanecer en el mar sin tocar puerto hasta 30 días. Puede alcanzar una velocidad de 18 nudos y tiene una velocidad de patrulla superior a los 11. Cuenta con alojamiento a bordo para 44 miembros de la tripulación y 12 personas ajenas a ella.

Desde la Guardia Civil han animado a la ciudadanía a "acercarse y conocer de primera mano el buque", ya que "será una oportunidad única para descubrir el trabajo que realiza esta embarcación al servicio de la seguridad marítima y disfrutar de una experiencia cercana con sus tripulantes". Con este tipo de jornadas, el Instituto Armado da a conocer las características y medios con que cuentan las diferentes especialidades y, de esta manera, "acercar su trabajo a la ciudadanía y al entorno escolar".