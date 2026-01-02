Cabalgatas de Reyes Magos en Andalucía 2026: Cambios en las fechas y los recorridos de los cortejos

Archivo - SSMM Reyes Magos visitan la ciudad de Málaga, a 5 de enero de 2025 en Málaga (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Francis', que va a provocar un episodio de lluvias y nevadas en España durante los próximos días, ha motivado que algunos municipios de Andalucía vayan a adelantar la celebración de sus cabalgatas de Reyes Magos, previstas inicialmente para el lunes, 5 de enero, mientras que en otros puntos se va a modificar el recorrido de los cortejos.

Y es que, según ha explicado este viernes a Europa Press el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, a partir de este sábado se espera que dicha borrasca entre por el Golfo de Cádiz, dejando "precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia de Huelva".

Además, hay previsión de lluvias en la zona oriental andaluza durante el día tradicional de las cabalgatas --el 5 de enero-- y el propio día de Reyes, que se celebra el 6 de enero, además de una bajada progresiva de temperaturas de hasta diez grados a partir de este sábado.

Para el lunes, día 5, el portavoz de la Aemet ha indicado que en la parte occidental de Andalucía --provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz-- "no se esperan precipitaciones", mientras que en la parte oriental --provincias de Almería, Granada y Jaén-- "sí que se espera lluvia", y en las provincias intermedias --Córdoba y Málaga--, "se esperan precipitaciones, pero no de larga duración".

En este contexto, varios ayuntamientos de la provincia de Almería han comenzado a adelantar la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos a este sábado, 3 de enero, ante dicha previsión de fuertes lluvias asociadas a la borrasca 'Francis' para el lunes.

Hasta el momento, municipios como Vera, Huércal de Almería, Carboneras, Albox, Garrucha, Cantoria, Los Gallardos, Macael o Níjar han confirmado cambios en la programación, que han sido difundidos bien a través de comunicados oficiales o de los perfiles de los ayuntamientos en redes sociales, sin descartar que en las próximas horas se sumen nuevas localidades.

En la provincia de Granada, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha anunciado este viernes que el Consistorio está "barajando diversos escenarios y alternativas" de cara a la Cabalgata de Reyes teniendo en cuenta los partes meteorológicos, si bien ha explicado que la decisión "final" se tomará el domingo 4 de enero, con escenarios que plantean "tanto adelantar o atrasar la hora de salida como realizar otro tipo de Cabalgata", teniendo en cuenta en todo caso que el principal objetivo continúa siendo que, "el 5 de enero, los niños de Motril puedan disfrutar de la magia de los Reyes Magos".

El Ayuntamiento de Baza (Granada) sí ha decidido ya adelantar la Cabalgata a la mañana del domingo 4 de enero ante las previsiones meteorológicas que anuncian lluvias e incluso nieve para el lunes, "especialmente en la tarde y en la noche", según ha informado el consistorio en un comunicado, mientras que fuentes municipales han indicado a Europa Press que en la capital granadina se mantiene por ahora sin cambios el día y el recorrido de su cabalgata.

En el caso de Málaga, el Ayuntamiento de la capital sí ha modificado la celebración de las cabalgatas, pasacalles y fiestas de Reyes, previstas inicialmente para este sábado, domingo y lunes, ante la previsión de lluvias, por lo que algunos desfiles adelantan sus horarios y otros serán este sábado.

De las cabalgatas programadas para el domingo, 4 de enero, las de los distritos de Cruz del Humilladero y Teatinos se celebrarán este sábado, 3 de enero; mientras que la del Este se cancela por la imposibilidad de garantizar la seguridad para que pueda celebrarse en condiciones de normalidad por la coincidencia horaria con otras cabalgatas.

Por su parte, las cabalgatas y actividades programadas para este sábado adelantan sus horarios o modifican su recorrido, o lugar de celebración, salvo la del Distrito Centro, que se anula, han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto a la cabalgata principal de Málaga, prevista para el lunes 5 por la tarde, la edil de Fiestas, Teresa Porras, ha esperado que pueda salir en el horario establecido, aunque ha señalado en rueda de prensa que el 'plan B', que aún no se ha hablado, podría ser "un recibimiento en el Ayuntamiento o en la Catedral".

¿QUÉ CABALGATAS NO TIENEN CAMBIOS HASTA EL MOMENTO?

En Jaén capital, fuentes municipales han explicado a Europa Press este viernes que "se va a intentar esperar hasta el último momento para tomar la decisión" relativa a la celebración de su cabalgata de Reyes, y "en caso de que no se pueda" llevar a cabo como estaba previsto, "se buscará plan alternativo". En todo caso, se mantiene para el lunes, al margen de las previsiones meteorológicas, la recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento y la Catedral jiennenses.

En Sevilla, por ahora no se contemplan cambios respecto a la celebración de la cabalgata de Reyes de la capital, si bien sí podría haber alteraciones en el discurrir del Heraldo, que sale a las calles de la ciudad el domingo 4, de forma que si las condiciones meteorológicas no son buenas, el Ateneo de Sevilla no descarta retrasar su salida "hasta que el tiempo se ponga bien", según han explicado este viernes desde la propia organización.

En el resto de provincias andaluzas --Cádiz, Córdoba y Huelva-- no se contemplan por ahora cambios respecto al día de celebración de sus cabalgatas de Reyes Magos, al menos en sus capitales y principales municipios.