Cabezas Rubias (Huelva) acoge el 7 de agosto la tercera edición de la 5K Molino de la Divisa Nocturna

Presentación en la Diputación de la 5K Molino de la Divisa Nocturna de Cabezas Rubias. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cabezas Rubias (Huelva) acogerá el próximo 7 de agosto la disputa de la tercera edición de la 5K Molino de la Divisa Nocturna. Una prueba, que este año estrena formato nocturno y que está abierta a la participación de todas aquellas personas que tengan cumplidos los 16 años.

Según informa la Diputación Provincial en nota de prensa, el diputado de Deportes de la institución provincial, Juan Daniel Romero, junto con el alcalde de Cabezas Rubias, Rafael González; y el director técnico de la carrera, Emilio Muñoz, han dado a conocer los detalles de esta carrera que tendrá la plaza de España de la localidad como salida y meta de la prueba.

Así, a partir de las 20,30 horas, los más pequeños serán los primeros protagonistas con la celebración de las carreras 'Run Peques', una actividad diseñada para que niños y niñas disfruten del deporte en "un ambiente seguro, divertido y familiar", fomentando desde edades tempranas valores como el esfuerzo, la superación, el compañerismo y los hábitos de vida saludables.

Posteriormente, a las 22,00 horas, llegará el momento de la prueba reina: la III 5K Molino de la Divisa Nocturna, donde cientos de corredores recorrerán las calles y caminos de Cabezas Rubias bajo la luz de la luna y de sus frontales, disfrutando de un recorrido espectacular con el emblemático Molino de la Divisa como gran símbolo de la carrera.

Esta tercera edición mantiene el compromiso de ofrecer "una experiencia diferente", donde el deporte se fusiona con el patrimonio, la naturaleza y el ambiente festivo de una noche de verano. Cada edición ha supuesto un crecimiento tanto en participación como en organización, convirtiendo esta cita en un referente para corredores populares y familias que buscan vivir una experiencia inolvidable.

La jornada está concebida como "una auténtica fiesta del deporte", en la que tendrán cabida tanto los atletas más experimentados como aquellos que se inician en el mundo del running, así como los más pequeños, que podrán disfrutar de su propia carrera antes del inicio de la prueba absoluta.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Cabezas Rubias, con la colaboración de la Diputación de Huelva, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la promoción del deporte, la vida saludable y la dinamización de nuestros municipios. La inscripción, a un precio de seis euros, se puede llevar a cabo en el siguiente enlace 'https://www.chipserena.es/web-evento/13189-iii-5k-molino-de-...'.

En cuanto a los premios, la organización de la prueba ha dispuesto premios para los tres primeros clasificados, tanto masculino como femeninas, en la categoría absoluta, así como premios para los tres primeros y primeras de cada categoría.