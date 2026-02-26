Caja Rural, Elías Pérez, la Diócesis de Huelva o José Enrique Sánchez, premiados por la Asociación '3 de Marzo'

Jurado de los premios de la Asociación de Antiguos Alumnos '3 de Marzo'. - ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS '3 DE MARZO'

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Antiguos Alumnos '3 de Marzo' ha dado a conocer las personas y entidades que serán reconocidas en la vigésimo cuarta edición de sus premios anuales. En esta ocasión los premiados han sido José Enrique Sánchez, a título póstumo; el Economato Resurgir; el director Elías Pérez; Caja Rural del Sur; el Club Deportivo de Sordos de Huelva; la doctora Francisca Segura Manzano; la Diócesis de Huelva; Emilia Castellano Burguillo; y Gloria Puy.

Según ha indicado la entidad, el acto tendrá lugar el 3 de marzo, a las 19,00 horas en el Auditorio de la ETSI del Campus de El Carmen (situado en la ETSI). Estos premios tienen como objetivo principal "reconocer la trayectoria profesional, el espíritu emprendedor y el compromiso social tanto de los antiguos alumnos de la Onubense como de la sociedad en general.

De este modo, la asociación ha concedido el premio a título póstumo a José Enrique Sánchez, con el que "se ha querido honrar la memoria de un hombre cuya trayectoria no fue solo una sucesión de cargos, sino un testimonio de lealtad a sus principios y a su tierra", toda vez que su paso por la Universidad de Huelva "no fue meramente administrativo; fue una declaración de amor al conocimiento y al futuro de la institución".

"Pocas cosas definen mejor su sentido de la justicia que su labor en la Asociación 3 de Marzo. Como miembro de su Junta Directiva, trabajó incansablemente por el reconocimiento y la dignidad de los acontecimientos históricos que marcaron la identidad de la Universidad de Huelva", han señalado.

Además, Sánchez militó en el PP y ocupó cargos de responsabilidad en el Congreso y en Senado, además fue colaborador en el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Huelva (SARUH), que el mismo promovió y formó parte de la junta de gobierno de la Hermandad de las Tres Caídas.

Por otro lado, el Premio a la entidad social ha sido para el Economato Resurgir; institución que, desde hace décadas, "ha redefinido el concepto de ayuda social, alejándose del asistencialismo tradicional para centrarse en la dignidad de la persona".

El Premio a la Culturas y a las Artes 'Manuel Masera' ha sido para el director Elías Pérez, del que han destacado que "hay directores que viajan lejos para encontrar historias, y hay otros, que tienen el don de encontrar la universalidad en el patio de su casa".

Asimismo, el Premio Empresarial es para la Caja Rural del Sur por "no ser un mero observador del tejido empresarial, sino un socio estratégico que comparte riesgos y alegrías con sus clientes", al tiempo que "es y será el apoyo incondicional de los sectores de los frutos rojos, el aceite, el vino y la ganadería, financiando la innovación y la internacionalización del campo onubense".

Por otra parte, el Premio al Deporte es para el Club Deportivo de Sordos de Huelva, una de las instituciones "más laureadas y respetables del deporte onubense" y "no es solo un club deportivo; es un ejemplo de superación, una familia y, técnicamente, una potencia mundial en su disciplina que ha llevado el nombre de Huelva a lo más alto del podio europeo".

Además, el Premio Universitario es para la doctora Francisca Segura Manzano, la catedrática en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática, ya que es "una de las figuras más prominentes de la Universidad de Huelva (UHU) y una pieza clave en la investigación tecnológica de vanguardia en España". Su vida investigadora está definida por su especialización en el control de sistemas de energías renovables, con "un enfoque muy particular" y exitoso en el hidrógeno verde y las pilas de combustible.

Por otra parte, el Premio a la Entidad Onubense ha recaído en la Diócesis de Huelva por ser "el alma espiritual y el motor de cohesión social de la provincia onubense". "Si algo la define es su compromiso innegociable con los más vulnerables, convirtiéndose en la principal red de seguridad para miles de personas, vital en las zonas agrícolas para garantizar la dignidad de los temporeros, por medio de comedores sociales, ayudas de emergencia y programas de empleo y realizando una labor silenciosa pero constante con los ancianos y las personas solas", han destacado.

El Premio Alumni ha sido otorgado a Emilia Castellano Burguillo por "su excelencia académica, su integridad profesional y su incansable labor en la defensa de los derechos sociales". Adscrita actualmente al área de Derecho Público y del Trabajo, "ha sabido elevar el estudio del ordenamiento jurídico más allá de la teoría". Su especialización en estudios e investigaciones en materia de igualdad de género, "no es solo una elección académica, sino una declaración de principios, refrendada por publicaciones de alto impacto y una participación activa en foros de debate jurídico que la sitúan como una referente en su campo".

Por último, el Premio Especial a la Trayectoria Profesional es para la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva, Gloria Puy, ya que es "un testimonio de cómo la vocación académica y el compromiso social pueden fundirse para transformar la realidad de una provincia".

En su faceta como profesora doctora de la Universidad de Huelva (UHU) en el área de Derecho Mercantil, ha dedicado décadas a la formación de futuras generaciones, mientras que como presidenta de la AECC ha conseguido que sea "una institución abierta, transparente y, sobre todo, profundamente integrada en el tejido social de la ciudad".