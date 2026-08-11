Un "cambio de patrón" en el viento abre "una oportunidad" para contener el avance del incendio de Niebla (Huelva)

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, junto a otras autoridades, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio, ubicado en Niebla. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

NIEBLA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este martes de que el dispositivo contra incendios se encuentra planificando y ejecutando sus labores aprovechando un "cambio de patrón" en la dirección del viento --que pasa a soplar del este a partir de las once de la mañana-- para tratar de avanzar en los trabajos de contención de algunos flancos del incendio forestal declarado el 6 de agosto en Niebla (Huelva) y que ha recorrido ya más de 25.000 hectáreas.

La dirección mantiene operativa la fase de emergencia, situación operativa 2, porque el incendio sigue activo y el sector este, en La Pata del Caballo, presenta la situación más difícil. La superficie recorrida supera las 25.000 hectáreas de eucaliptal, dehesa, matorral y pinar. Se trata de una estimación provisional vinculada al perímetro del incendio y en estos momentos intervienen seis medios aéreos, a la espera de que se disipe la inversión térmica y pueda incorporarse el resto hasta 26 durante el resto de la jornada.

El dispositivo terrestre incluye once autobombas, 14 buldóceres, 18 grupos de bomberos forestales, 24 técnicos y personal de apoyo, unidades de meteorología, transmisiones, asistencia sanitaria y mando, además de 250 efectivos de la UME.

Así lo ha indicado Sanz este martes en atención a los medios en el Puesto de Mando Avanzado, donde ha señalado que este cambio de patrón en el viento supone una circunstancia meteorológica "clave" que, unida al "intenso y exitoso" trabajo nocturno en el sector oeste, "abre una ventana de oportunidad para contener la progresión del fuego de Niebla en sus frentes más peligrosos", como la Pata del Caballo y la línea limítrofe con la provincia de Sevilla, aunque todo dependerá "de la evolución del día".

Sanz ha iniciado lanzando un mensaje de "reconocimiento, admiración y apoyo" hacia las más de 600 personas que integran el dispositivo y que se están "dejando la piel y la vida" en un siniestro "terrible y extremadamente complejo". El consejero ha subrayado que, tras varias jornadas de combate ininterrumpido, los profesionales "están sufriendo un severo agotamiento debido al estrés térmico derivado de unas temperaturas que sobrepasan con creces las mediciones habituales" al sumarle el peso de los equipos de protección individual (EPI) y la exigente orografía del terreno.

La estructura humana y material desplegada asciende actualmente a 652 efectivos y 225 medios terrestres y aéreos coordinados entre todas las administraciones. El responsable autonómico ha puesto en valor la perfecta sintonía y el despliegue multidisciplinar que reúne a técnicos de Extinción y Agentes de Medio Ambiente del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, del Consorcio Provincial de Huelva y de la Provincia de Sevilla, junto al personal técnico de la Diputación.

De forma paralela, en materia de seguridad y evacuación, ha destacado la "labor firme e imponderable" de la Guardia Civil, la Unidad de Policía Adscrita, las Policías Locales, Protección Civil y el Grupo de Seguridad, secundados en el plano social y sanitario por los dispositivos del 061 y la Cruz Roja.

ÉXITO NOCTURNO Y CAMBIO DE ESTRATEGIA

En cuanto a la evolución técnica del incendio, el consejero ha valorado como un "gran éxito" de los trabajos nocturnos la consolidación y cierre del frente oeste, "que amenazaba con abrir un foco virulento hacia la zona orientada a Valverde del Camino". En esta área se ejecutaron "con éxito" quemas de ensanche apoyadas en caminos y cortafuegos de sur a norte, logrando fijar una franja sin combustible activo.

Para la jornada de este martes, la prioridad de los mandos de extinción se vuelca en la franja norte (de noroeste a noreste), con el objetivo prioritario de establecer líneas de control entre Marigenta y Berrocal mediante el empleo combinado de fuego técnico y maquinaria pesada --cuyo parque se ha visto incrementado a 14 bulldozers tras reponer las unidades averiadas por el uso intensivo--.

Respecto al esperado cambio en el comportamiento de la masa de aire, Sanz ha explicado que el viento del este "favorecerá" el freno del avance hacia la zona de la Pata del Caballo y mitigar las embestidas en la dirección del término municipal de El Madroño y la provincia de Sevilla.

"CAUTELA ABSOLUTA" Y 681 DESALOJADOS

Pese a estas expectativas favorables, Sanz ha instado a mantener una "cautela absoluta" frente a un fenómeno repleto de "comportamientos convectivos" y reproducciones secundarias, recordando que se trata de un incendio técnicamente clasificado "fuera de capacidad de extinción", donde "la desmesurada potencia calorífica" provoca que el agua lanzada por los 26 medios aéreos "se evapore antes de tocar las llamas" y que el ataque directo en tierra" entrañe un riesgo inasumible para la vida de los retenes".

En el ámbito de la protección a la población, la dirección de la emergencia mantiene el desalojo preventivo para 681 personas pertenecientes a los núcleos de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real --incluyendo Las Delgadas y Monte Sorromero-- y los núcleos de El Madroño --El Álamo, Villagordo, Juan Antón y Juan Gallego--.

De este censo, un total de 61 vecinos permanecen pernoctando en los recursos de albergue habilitados en Valverde del Camino, Zalamea la Real y El Castillo de las Guardas. El consejero ha enfatizado que las órdenes de alejamiento "no son meras recomendaciones sino instrucciones de obligado cumplimiento", por lo que "no está permitido el regreso ni la entrada a las viviendas" dada la "alta peligrosidad" que impera en el perímetro.

El corte de carreteras sigue siendo amplio para blindar la seguridad del entorno de exclusión. Continúan interrumpidas al tráfico diez vías de la red provincial y autonómica: la HU-3106, A-493, HU-5104, HU-4103, HU-6104, SE-6402, SE-6400, HU-6106, SE-5400 y la HU-6108. Estas restricciones buscan garantizar el paso ágil de los vehículos de emergencia y prevenir cualquier peligro para la ciudadanía en las zonas confinadas.

Para finalizar, el vicepresidente ha agradecido la "serenidad, el rigor y el liderazgo" de los alcaldes y alcaldesas de las poblaciones afectadas, así como la "conducta ejemplar y comprensiva" mostrada por los vecinos ante una situación "de extrema gravedad".

Del mismo modo, ha trasladado su gratitud a la Subdelegación del Gobierno y al Estado por la estrecha coordinación institucional, apelando a la unidad de acción para rematar las labores de perimetración y sellado en un fuego al que, según ha insistido, "todavía le quedan varios días de intenso trabajo metro a metro para evitar reactivaciones".

NO HAY NUEVOS MUNICIPIOS PREAVISADOS

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha lanzado este martes un mensaje de "tranquilidad y calma" a la ciudadanía ante el avance e impacto del incendio forestal, al tiempo que ha confirmado que, por el momento, "no hay más municipios preavisados ni desalojados" más allá de las evacuaciones ya ejecutadas.

Según ha precisado, la Guardia Civil mantiene una "presencia física" constante en estas localidades para garantizar la seguridad, evitar accesos no autorizados y realizar revisiones periódicas que confirmen su total desalojo.

Asimismo, Toscano ha explicado que el Gobierno de España ha atendido la solicitud de la Dirección de la Emergencia para incrementar los recursos destinados a la extinción. Este refuerzo incluye un aumento de medios personales y materiales, destacando la llegada de nuevos equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para tareas en retaguardia, maquinaria pesada (bulldozers) y brigadas forestales.