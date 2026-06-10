El cambio de viento previsto en el incendio de Castillejos (Huelva) se retrasa y "permite ganar tiempo"

Operativos del Infoca trabaja en la zona del puente del río Odiel, en el término de Gibraleón (Huelva), dentro de las labores de extinción del incendio que se originó este lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos. - María José López - Europa Press

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que más de 400 efectivos continúan trabajando este miércoles en las tareas de contención del incendio forestal de Villanueva de los Castillejos, que obligó a última hora de este martes a activar la situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales y a incorporar a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, ha señalado que el cambio de viento previsto para las 11,00 horas se retrasa, lo que permite "ganar tiempo".

Según ha informado el EMA 112 en una nota de prensa, el consejero ha presidido a las 8,00 horas de este miércoles un nuevo Comité de Operaciones del Plan Infoca, en Huelva, para analizar la evolución del incendio forestal declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos y coordinar la respuesta de los distintos operativos desplegados sobre el terreno.

Antonio Sanz, en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado, ha señalado que durante la reunión se ha constatado una "evolución favorable" de las condiciones meteorológicas respecto a las previsiones iniciales. "La inversión térmica registrada durante la madrugada ha sido menor de la esperada, por lo que no limitará la actuación de los medios aéreos, que pueden operar con normalidad desde primeras horas del día. Durante la jornada de hoy se contará con 25 aeronaves, cifra que probablemente se superará".

Asimismo, el consejero de Emergencias ha informado de que el cambio en la dirección del viento previsto inicialmente a las 11,00 horas de este miércoles se retrasa previsiblemente hasta las 14,00 y 16,00 horas: "Esta circunstancia proporciona un margen para el trabajo en condiciones más favorables para las labores de contención, una ventana operativa especialmente valiosa que no estaba contemplada en las previsiones realizadas durante la jornada de ayer".

MÁS DE 400 EFECTIVOS

El dispositivo de extinción continúa trabajando intensamente por tierra y aire para aprovechar esta ventana meteorológica favorable, consolidar el perímetro y avanzar en la estabilización del incendio. La emergencia moviliza actualmente a un total de 407 efectivos y 99 vehículos pertenecientes a distintas administraciones y organismos, entre ellos EMA (Infoca, Grea, Protección Civil,1-1-2), UME, Guardia Civil, Unidad Adscrita, poli- cías locales, Cruz Roja, 061, agentes de medio ambiente y ayuntamientos de la zona.

En las labores de extinción intervienen actualmente 245 efectivos por tierra del Plan Infoca, apoyados por 14 vehículos autobomba, 25 aeronaves y dos bulldóceres. El dispositivo se completa con una Unidad Médica de Incendios Forestales, una Unidad de Análisis y Seguimiento y una Unidad de Drones. Asimismo, colaboran en las tareas de extinción 80 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 15 vehículos, así como efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Huelva.

De este modo, los trabajos desarrollados durante la noche se han centrado en la ejecución de quemas de ensanche mediante el uso de fuego técnico para asegurar los perímetros en dos sectores del incendio. Especial atención ha requerido la zona más compleja del operativo, caracterizada por la presencia de eucaliptal y un barranco de difícil acceso, donde han trabajado de forma coordinada efectivos del Plan Infoca, maquinaria pesada y personal de la Unidad Militar de Emergencias.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha señalado que el foco originado en la cantera está extinguido y "ya solo quedan algunos tocones humeantes", ha detallado Antonio Sanz.

Durante la mañana, el operativo tiene previsto desarrollar nuevas operaciones con fuego técnico en el sector noroeste del incendio, considerado el área de mayor potencial de propagación. Estas actuaciones contarán con el apoyo combinado de medios aéreos y terrestres y persiguen consolidar las líneas de defensa y reforzar las labores de contención aprovechando las condiciones meteorológicas favorables.

Sanz ha explicado que en estos momentos se presta atención a tres zonas. Una de ellas es el flanco izquierdo en cola, que podría llegar a convertirse en cabeza, en caso de cambio de viento. La situación en este punto es "muy desfavorable" por el viento y la mezcla de material combustible. En este sector es donde está interviniendo el mayor operativo.

Una segunda prioridad es el flanco izquierdo en cabeza, donde la actuación durante la noche ha permitido una "importante mejoría", ya que solo presenta "puntos calientes" y donde se encuentran los intervinientes de Infoca y UME.

Por último, se está trabajando en el flanco derecho sobre los pequeños saltos en la zona sur mientras que en el flanco derecho en cabeza (el más próximo a las viviendas) se registraron en la tarde de este martes "bastantes problemas".

DESALOJADOS

En cuanto a las medidas de protección a la población, se desalojó a 380 vecinos y han vuelto 284, siguen aún fuera de sus viviendas 96 personas, la mayoría de la Urbanización el Gimón de Gibraleón, diseminados en la zona de Los Cazadores y algunas viviendas de la Cantera. "La seguridad de los vecinos es lo primero. Los servicios de emergencia mantienen una vigilancia permanente de la evolución del incendio para garantizar la protección de la población y evaluar en todo momento las condiciones que permitan el regreso seguro a las viviendas", ha explicado el consejero.

Adif ha anunciado este miércoles que ha cortado la circulación de trenes entre las localidades onubenses de Gibraleón y Calañas, en la línea de ancho convencional Huelva-Zafra.

Por último, el consejero ha agradecido la "plena y total disposición" de todos los efectivos desde el primer momento, así como el compromiso de los alcaldes de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, que han participado en la toma de decisiones y han prestado apoyo continuo a la gestión del incendio. También ha destacado la colaboración de Extremadura y de la Administración del Estado, con quienes ha afirmado que existe una "coordinación total desde el minuto uno".