La campaña 'Huelva es solidaria' anima a donar juguetes nuevos para niños vulnerables hasta el 26 de diciembre

Archivo - Voluntarias de Cruz Roja colocan juguetes donados para los pequeños de Huelva en situación de vulnerabilidad. - HUELVA ES SOLIDARIA - Archivo

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa ciudadana 'Huelva es solidaria' lanza su undécima edición con el objetivo de "volver a llenar de ilusión los hogares de niñas y niños en situación de vulnerabilidad" estas Navidades. La entrega de juguetes nuevos y no bélicos podrá realizarse hasta el 26 de diciembre en los puntos colaboradores que se están sumando desde distintos puntos de la provincia.

La distribución de los juguetes correrá a cargo de Cruz Roja y la campaña beneficiará a menores de familias atendidas por la misma entidad, así como por las organizaciones Huelva Acoge, Fundación Valdocco, Ciudad de los Niños y Cáritas, con el fin de "llegar a las familias que más lo necesitan en estas fechas tan señaladas", ha indicado la organización en una nota.

Desde su nacimiento en 2015, 'Huelva es solidaria' se ha convertido en un movimiento colectivo que cada año moviliza a personas voluntarias, entidades sociales, empresas, centros educativos y ciudadanía en general "para que la ilusión de los Reyes Magos no falte en ningún hogar". El único requisito para colaborar es aportar un juguete nuevo y no violento.

Esta iniciativa trata de fomentar valores positivos como "la igualdad de oportunidades de la infancia en situación de vulnerabilidad y contribuir a su desarrollo educativo y emocional". El listado de puntos colaboradores está disponible para la consulta de quienes quieran participar en la web huelvaessolidaria.es.

Como en anteriores ediciones, la flota de taxis de Huelva capital también ofrecerá recogida solidaria gratuita para quienes deseen donar y no puedan desplazarse. En sus diez ediciones anteriores la campaña ha contado con el respaldo de "reconocidas figuras" del deporte, la cultura o la gastronomía como Carolina Marín, Xanty Elías, Manu Sánchez, Argentina, Rocío Márquez y Maribel Quiñones 'Martirio', quienes han apadrinado o amadrinado esta acción solidaria para darle visibilidad.

Según sus promotores, 'Huelva es solidaria' es "mucho más que una recogida de juguetes", ya que "representa una red de apoyo mutuo que demuestra, cada año, la fuerza de la buena gente de una provincia que se une para repartir ilusión con quienes más lo necesitan". "Con cada juguete nuevo se promueve la dignidad y la esperanza para niñas y niños que así podrán vivir la ilusión de los Reyes Magos", han apuntado. Para más información o para colaborar como punto de recogida los interesados se pueden dirigir a huelvaessolidaria@gmail.com huelvaessolidaria.es.