El Campeonato de Europa de Bádminton Huelva 2026 inicia la cuenta atrás con la promoción del torneo entre los escolares

Inicio de la promoción del Campeonato de Europa de Bádminton Huelva 2026. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÁDMINTON

HUELVA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Huelva ha comenzado oficialmente la cuenta atrás para el Campeonato de Europa de Bádminton, que se celebrará del 6 al 12 de abril de 2026 en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín'. El arranque de la campaña de promoción ha tenido lugar este lunes en el IES La Orden, en una jornada destinada a acercar el evento a la comunidad educativa y fomentar los valores del deporte entre el alumnado.

La actividad ha reunido a estudiantes y a deportistas del Centro Especializado en Tecnificación Deportiva, en un encuentro en el que el bádminton ha sido el protagonista con la organización de diferentes actividades deportivas y al desarrollo de una charla informativa sobre el campeonato, según ha indicado la organización en una nota.

Durante la sesión se proyectó un vídeo promocional del evento. También destacó la presencia de 'Luz', la mascota oficial del Campeonato de Europa de Bádminton Huelva 2026. La iniciativa forma parte de una campaña impulsada por la Federación Española de Bádminton y la Federación Andaluza de Bádminton, con el objetivo de extender la ilusión de este Campeonato de Europa por distintos centros educativos.

El acto contó con la asistencia de miembros del comité organizador, como la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera; la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio; y el diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, Juan Daniel Romero.

La directora del IES La Orden, Sonsoles Rodríguez-Rey, agradeció al comité organizador del torneo que haya seleccionado este centro para acoger este primer acto promocional y recordó la vinculación histórica del instituto con el bádminton. "Estamos encantados de recibir aquí este acto y a esta mascota en nuestro instituto, cuna del bádminton en Huelva, y donde todavía se sigue practicando este deporte en la misma escuela en la que Carolina Marín dio sus primeros pasos", señaló.

Por su parte, la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, destacó la implicación y la apuesta del consistorio para hacer posible un gran campeonato que ponga en valor la capacidad de la ciudad para organizar grandes eventos deportivos.

En este sentido, Teresa Herrera puso el foco en el impacto del evento más allá del ámbito deportivo. "Hay mucha tradición en torno al bádminton en Huelva y en Andalucía, y esto supone una apuesta decidida no solo por el deporte, sino también por el turismo deportivo, con el impacto económico que este evento atraerá", afirmó.

En la misma línea, el diputado provincial de Deportes recordó el apoyo institucional de la Diputación "desde el inicio". "Apoyamos este evento desde el minuto uno. Queremos que del 6 al 12 de abril vivamos en Huelva y en toda la provincia una fiesta del bádminton", aseguró.

Desde la organización se destacó que la campaña continuará con nuevas visitas a centros educativos, con el objetivo de "implicar a la ciudadanía, promover el deporte base y reforzar el vínculo de Huelva con una disciplina que ha dado figuras de referencia internacional".

El Campeonato de Europa de Bádminton 2026 reunirá en Huelva a los mejores jugadores del continente en una cita que aspira a situar a la ciudad como uno de los grandes focos del bádminton europeo. El campeonato contará con la participación de más de 200 deportistas procedentes de más de una veintena de países, entre ellos campeones olímpicos y mundiales, así como varios jugadores y jugadoras situados entre los diez primeros del ranking internacional.