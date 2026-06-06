Los campings de Huelva incrementan en un 4,2% las pernoctaciones en abril en tasa interanual

Archivo - Bungalow en un camping de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los campings de Huelva registraron un total de 122.920 pernoctaciones durante el mes de abril, lo que la sitúa como segunda provincia andaluza con mayor número de estancias, y supone un crecimiento del 4,2% en la tasa interanual, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

De este modo, el dato de abril supone un aumento del 4,2% con respecto al mismo mes de 2025 (117.917). Además, también supone un incremento del 64,25% en relación a marzo, en el que se contabilizaron 74.837 pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, los campings de Huelva acogieron en el cuarto mes del año a 25.257 personas, superada por la provincia de Cádiz, con 29.189; y Málaga, con 27.402 personas. Este dato supone un aumento del 17,06% con respecto a abril de 2025 (21.627 personas) y un incremento del 65,8% con respecto al pasado mes, que registraron 15.233 turistas.

A nivel regional, 134.240 viajeros visitaron alguno de los campings andaluces durante el cuarto mes del año y se contabilizaron 478.752 pernoctaciones. Por lo tanto, la provincia registró el 25,67% de las estancias de campings de toda la comunidad.

El turismo nacional es el que más frecuenta este tipo de establecimientos hoteleros en la provincia, ya que se registraron 21.991 viajeros procedentes del país, registrando 107.034 estancias. Este dato supone un aumento considerable con respecto a marzo, en el que se contabilizaron 12.011 viajeros nacionales y 62.745 estancias.

Por su parte, el turismo internacional también aumentó ligeramente en abril, ya que se registraron 3.266 frente a los 2.821 de marzo, y 16.709 estancias, mientras que el mes anterior se contabilizaron 15.886 pernoctaciones.

Por otro lado, el IECA también refleja la estancia media de los turistas de campings, que en esta ocasión se eleva a 4,87 días, por encima de la media andaluza, que se situó en 3,57, y la segunda más alta, solo superada por Málaga con 4,95. Asimismo, la media extranjera es de 4,86, más alta que en marzo, que fue de 3,75 días.

Por otro lado, por zonas turísticas, estudiadas por el IECA, la Costa de la Luz es la que registra el mayor número de estancias en abril, concretamente 120.762. Asimismo, recibió a 24.386 visitantes, la segunda zona, siendo 4,95 la media de días en los camping de esta zona onubense.