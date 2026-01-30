Canal Sur logra un 16,7% de cuota de pantalla con la retransmisión de la Misa Funeral de Huelva

El rey Felipe VI y la reina Letizia, durante la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La emisión del especial informativo con la retransmisión de la Misa Funeral por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz en Canal Sur Televisión logró un 16,7% de cuota de pantalla y se convirtió en lo más visto en su franja de emisión.

Según ha indicado la RTVA en una nota de prensa, el espacio registró una audiencia media de 317.000 espectadores y fue seguido en algún momento por 892.000 personas, lo que refleja "el interés que sigue despertando este acontecimiento entre la audiencia andaluza".

Durante la emisión se produjeron momentos de "especial seguimiento", ya que el pico máximo de cuota de pantalla y "minuto de oro" se alcanzó a las 19,28 horas con un 21,5% de share y 405.000 espectadores viendo el programa de los Servicios Informativos de Canal Sur Televisión.

La emisión del informativo 'Noticias 2', que tuvo lugar a continuación, consiguió liderar entre de las cadenas Forta en su franja de emisión, con el 13,6% de cuota y 489.000 de audiencia acumulada.

El interés por el seguimiento de la información continuó con las desconexiones provinciales que alcanzaron máximos de temporada con una media de 310.000 y 411.000 de audiencia acumulada.

El resto de espacios del día contribuyeron a que ayer Canal Sur Televisión consiguiera su "mejor cuota de pantalla" de los jueves de los últimos diez meses con un 11,4%, como el segundo mejor registro de la temporada de 'Hoy en día con Toñi Moreno' con el 15,9%, el 7,9% de cuota de 'Mesa de análisis' y los 554.000 de acumulada de su edición de noche, el 12,4% de 'La tarde, aquí y ahora' y el 13,4% de share del concurso 'Atrápame si puedes', con récord de audiencia incluido al alcanzar una media de 353.000 espectadores.

Estos datos "refuerzan" el papel de Canal Sur Televisión como "referente" en la retransmisión de eventos de interés general, y ponen de manifiesto la confianza de la audiencia en la cadena pública andaluza para acompañar los grandes momentos de la actualidad social, informativa y de entretenimiento en Andalucía.

La radio pública de Andalucía desarrolló, dentro del programa 'Andalucía Ahora', una programación especial desde Huelva. Coordinados por Javier Benítez, con un equipo especial, conformado por Inmaculada González, Inmaculada Carrasco y José Manuel de la Linde, desplegado en el Pabellón Carolina Marín.

Desde allí se llevó a cabo una transmisión en directo de la misa con conexiones en directo desde una hora antes de la celebración, y se prestó especial atención a la llegada de familiares y asistentes a la ceremonia.

Esta programación especial continuó con el informativo de la tarde 'El Mirador', editado por Natalia Barnes, y hasta el final del acto. Se prestó "especial atenció"n a las palabras del obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y al pésame que los Reyes don Felipe y doña Letizia dieron a los familiares de la víctimas del accidente que saludaron a todos y cada uno de los presentes.

Por su parte, CanalSur Más logró una "destacada respuesta" de la audiencia durante la retransmisión del Especial Misa Funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, emitido desde Huelva. La cobertura despertó interés dentro y fuera de España, con conexiones registradas desde numerosos puntos del mundo.

En total, la emisión alcanzó más de 41.000 sesiones y 99.000 páginas vistas en la plataforma, reflejando el alto nivel de seguimiento del evento informativo y social. Además, la retransmisión y sus contenidos asociados también obtuvieron un fuerte impacto en YouTube, donde se superaron las 160.000 visualizaciones.

El seguimiento se extendió igualmente a redes sociales, con cientos de miles de reproducciones de los momentos más relevantes del funeral, compartidos y difundidos en todas las plataformas. En X (antes Twitter), el especial generó además una importante conversación social, llegando a convertirse en tendencia nacional gracias al hashtag oficial #MisaVíctimasAdamuz.