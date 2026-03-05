Canela and Clavo actúa este viernes en Huelva dentro del ciclo 'Ritmos y otras músicas'

Canela and Clavo. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo Canela and Clavo será el conjunto invitado este viernes, 6 de marzo, a las 20,00 horas en el ciclo 'Ritmos y otras músicas', organizado por la Fundación Caja Rural del Sur junto a Música Fundamental. Las entradas, con un precio de cinco euros, pueden adquirirse en el propio Centro Cultural 'José Luis García Palacios' de Huelva, en horario de 11,00 a 13,30 y de 18,00 a 21,00 horas. La recaudación íntegra se destinará a la Fundación Laberinto.

'Canela and Clavo' es un dúo musical de origen chileno e iraní dedicado a la World Music, la fusión y la creación original, con una propuesta sonora que combina flamenco fusión, música persa y latinoamericana, junto a matices experimentales inspirados en distintas tradiciones musicales del mundo, según ha detallado la fundación en una nota. Su propuesta une música acústica con elementos de 'storytelling', poesía y relatos inspirados en la tradición sufí.

Más allá del concierto, el dúo busca que la música actúe como un canal de conexión con lo trascendental, fomentando el vínculo con uno mismo y con los demás. Su propuesta artística aspira a transportar al público a un espacio donde la música despierta la sensibilidad a través de un sonido lleno de matices, color y referencias culturales.

El ciclo 'Ritmos y otras músicas' continuará cada semana durante el mes de marzo. En su séptima edición, la programación diseñada por Música Fundamental vuelve a apostar por una oferta variada, consolidándose como una de las citas musicales habituales en la agenda cultural de Huelva. El 13 de marzo actuará el grupo Q and The Moonstones, mientras que la cantante Angela Hoodoo cerrará el ciclo el 20 de marzo.