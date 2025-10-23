Cáritas Diocesana de Huelva atendió en 2024 en Huelva a 1.122 personas en situación de sin hogar

Presentación de la Campaña 'Nadie Sin Hogar 2025', bajo el lema 'Sin hogar, pero con sueños' de Cáritas Diocesanas en Huelva. - CÁRITAS DIOCESANAS

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Huelva atendió a 1.122 personas en situación de sin hogar. Un 84% fueron hombres y el 42% de nacionalidad española. La mayoría tenía entre 18 y 55 años, están solteros, tienen baja cualificación y presentan ausencia de apoyo familiar y social.

Son datos que ha proporcionado la entidad durante la presentación de la Campaña 'Nadie Sin Hogar 2025', bajo el lema 'Sin hogar, pero con sueños'. Una campaña organizada por Cáritas con la colaboración de Faciam, la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) y la plataforma Bestebi con la que se quiere insistir en la "necesidad" de poner a las personas en situación de sin hogar en "el centro de la mirada política y social", según ha indicado la entidad en una nota de prensa.

En este sentido, la entidad ha señalado que las problemáticas que más les afectan son "la salud mental, la escasez de recursos económicos, las adicciones o la falta de permiso de trabajo".

Precisamente, en esta ocasión, son esas personas las que han querido compartir "sus propios sueños, que van más allá de un techo, que hablan de un hogar, del acompañamiento, de la voluntad y el esfuerzo, de las ganar de recuperarse y de ser tenidas en cuenta".

En este sentido, desde Cáritas Diocesanas explican que en medio de un contexto en el que las situaciones de exclusión "continúan siendo severas", la problemática de la vivienda "se agrava" y "la precariedad laboral está a la orden del día", además "el sistema de salud mental es insuficiente, el acceso a ingresos mínimos está marcado por una burocracia compleja que dificulta la mejora de la situación sin apoyo social, la digitalización de trámites ha agravado la exclusión, especialmente y los plazos para acceder a plazas de dependencia y atención a mayores en exclusión siguen aumentando".

No obstante, aunque "todas estas realidades afectan a todas las personas", estas "se ve agravada en el caso de las personas en situación de sin hogar, privándoles del acceso a derechos". Por ello, Cáritas "también tiene sueños para las personas sin hogar".

En este sentido, para la institución es "prioritario" responder de manera integral a las necesidades que estas personas presentan, "siempre desde el objetivo de establecer un acercamiento e iniciar procesos encaminados a la recuperación de la autonomía y la inclusión social".

Al respecto, Cáritas Diocesana de Huelva trabaja desde el centro de día de personas sin hogar con casi mil personas al año y cuenta con cinco recursos de acogida que tienen 44 plazas. Toda esta red consiguió acompañar a un total de 1.122 personas el pasado año con la colaboración de más de 63 personas voluntarias.

Dentro de campaña, en Cáritas Diocesana de Huelva piden políticas públicas que "favorezcan soluciones habitacionales adecuadas, que faciliten el acceso a servicios de salud y apoyo psicológico integrales, que promuevan oportunidades laborales específicas para las personas en situación de sinhogarismo, que fomenten una cultura de respeto y solidaridad, y que protejan especialmente a los perfiles más vulnerables, como las personas mayores y las mujeres".

Por eso, con la campaña 'Sin hogar, pero con sueños' Cáritas lanza una invitación a "mirar de cerca estas realidades que muchas veces se esconden detrás del prejuicio o la indiferencia".