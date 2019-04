Carlos Hermoso (Cs) espera "un respaldo mayoritario" en las urnas el 28A y asegura que "la hora de Huelva ha llegado"

Publicado 26/04/2019 14:00:35 CET

HUELVA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número uno en la lista de Huelva al Congreso por Ciudadanos (Cs), Carlos Hermoso, ha asegurado que "Huelva no puede esperar un minuto más. Los retos y necesidades de Huelva no pueden esperar un minuto más", así como confía en tener este domingo un "respaldo mayoritario" en las urnas.

El candidato del partido naranja, que ha repasado los 15 días de campaña electoral que concluyen este viernes, ha destacado la visita de la portavoz nacional de Cs y número uno de al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, el pasado lunes "para hablar de igualdad, que en Huelva significa una auténtica revolución".

En su opinión, según informa el partido en una nota de prensa, "Huelva puede aspirar a todo aquello que se le ha negado porque está muy lejos de la media, en infraestructuras, en empleo".

Hermoso ha señalado que "el 28 de abril esperamos un respaldo mayoritario en las urnas porque hemos comprobado que Huelva esperaba este proyecto". "En la calle, con la gente, hemos visto cómo han pasado de la sensación de abandono a la ilusión y nos han agradecido que gente de la sociedad civil hayamos dado el paso para sacar a Huelva del abandono donde la han situado los de siempre", ha agregado.

Finalmente, el candidato del partido liderado por Albert Rivera ha lamentado: "No les he visto el compromiso a los representantes del PP y del PSOE en la campaña", así como no haber podido confrontar con ellos los proyectos en los debates electorales.