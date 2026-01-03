Carlos Herrera realizará la Exaltación de la Venida de la Virgen del Rocío a Almonte (Huelva)

Imagen de archivo del periodista, Carlos Herrera. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte ha anunciado este sábado que el comunicador Carlos Herrera será el encargado de pronunciar la Exaltación de la Venida de la Virgen del Rocío, un rito que tiene lugar cada siete años y en el que la Patrona de Almonte es trasladada desde la aldea hasta su pueblo, en la tarde-noche del 19 al 20 de agosto. En concreto, el acto de exaltación se celebrará el próximo 5 de agosto, en el Santuario rociero.

Tal y como ha enunciado la Matriz en una nota, Herrera ha manifestado su emoción por este encargo y por el reto que supone exaltar un acontecimiento de tanta significación para el pueblo de Almonte y la devoción rociera. El periodista almeriense se considera "un vecino más" de El Rocío, enclave en el que reside durante buena parte del año. A lo largo de su dilatada trayectoria en el mundo de la comunicación, ha sido además un "destacado divulgador de la devoción rociera en el ámbito nacional".

Vinculado a filiales como la de El Salvador de Sevilla y la de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con las que ha realizado el camino y ha pregonado la Romería, en el Rocío Grande de 2016 llevó a cabo una emisión especial de su programa Herrera en COPE a nivel nacional desde el Museo-Tesoro del Santuario. A ello se suma la publicación de numerosos artículos y crónicas dedicados al movimiento rociero a lo largo de su trayectoria profesional.

Así, la exaltación servirá de prólogo a una de las citas más esperadas por Almonte, que vive el mes de agosto con especial júbilo. Para ello, el pueblo y la aldea se engalanan con flores de papel, romero y una arquitectura efímera con la que reciben a su Patrona, que permanecerá en Almonte durante nueve meses. Agosto acogerá también, como es tradición, la celebración del Rocío Chico, el voto de acción de gracias que los almonteños renuevan cada verano desde hace más de dos siglos.

La Hermandad Matriz ha avanzado anteriormente otros detalles de los preparativos del Traslado, como el nombre del artista que ilustrará el cartel anunciador de este acontecimiento, el pintor José Tomás Pérez Indiano. Será, sin duda, un verano "cargado de emociones", en el que El Rocío volverá a acoger, al igual que en primavera, "a cientos de miles de rocieros que acompañarán a la Virgen en su peregrinar a hombros de los almonteños, por el camino de Los Llanos, en una de las manifestaciones de fe más multitudinarias y sentidas de esta devoción andaluza".