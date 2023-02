Catalina García asegura que la Unidad de Ictus de Huelva no se ha perdido: "Niego la mayor"

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado este jueves que la Unidad de Ictus del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva "está funcionando" y ha respondido con respecto a que la misma haya desaparecido con un "niego la mayor".

Así lo ha manifestado en el Pleno del Parlamento andaluz ante la pregunta del grupo socialista sobre "los motivos por los que se ha perdido la Unidad de Ictus" y "qué consecuencias va a tener esto en la población de la provincia", a lo que García ha contestado que "no se va a desmantelar nada" pero que su Consejería "permite a los profesionales libertad de movimiento" por lo que "se quedan plazas descubiertas", al tiempo que ha reprochado que el PSOE "no permitía que se movieran" al presentar "un solo concurso de traslado con 4.604 plazas".

En este sentido, la consejera ha destacado que en 2019 se sacó un concurso de traslado con "15.000 plazas para que los profesionales elijan destino y 21.000 plazas en 2022", así como que en 2023 "van a ser 14.000 plazas", al tiempo que ha afirmado que "cuando se quedan huecos descubiertos en hospitales", la "obligación" de la Consejería es "cubrirlos" y que "se hace" porque "para eso tenemos unidades intercentros", por lo que ha agradecido a los profesionales que "se desplazan de una provincia a otra para dar servicio de los andaluces".

"No diga que tenemos un problema con el ictus cuando ya no existe un problema con ello en Andalucía", ha señalado García antes de manifestar que "existía un problema con el ictus cuando gobernaba el PSOE, cuando no existía el teleictus ni Unidades de Ictus en todas las provincias", toda vez que ha afirmado que cuando el PP llegó al Gobierno andaluz "había 30 camas de ictus", mientas que "ahora hay 71 y cuando acabe este año habrá 87". "Seremos la región europea con más camas ictus".

Finalmente, García ha apuntado que "desde que existe el centro de teleictus en Andalucía, desde 2019 hasta ahora, se atiende al 99,9% de la población en cualquier rincón andaluz" y ha espetado que "esa es la realidad".

Por su parte, el parlamentario onubense Enrique Gaviño ha pedido a García que "no intente vender las causas dónde no están "ni en el Gobierno de España ni en anteriores gobiernos socialista" porque "el Estado ha incrementado las plazas MIR en un 40% desde 2019" y "los anteriores gobiernos socialistas" de la Junta "lo que hicieron fue crear la Unidad de Ictus con 14 profesionales, de los que en junio se fueron seis y no hizo nada. Seis cansados de contratos temporales y de las condiciones laborales que se le ofrecían", ha reprochado a García.

Asimismo, ha argumentado que, "de los ocho restantes, dos están con contratos reducidos por motivos laborales y otro de baja de larga duración" y "no se han preocupado en cubrirlo" y "han dejado a la provincia con cinco neurólogos", lo que "desmonta la Unidad de Ictus. La primera vez que esto ocurre en la historia sanitaria de España, que una provincia se quede sin su Unidad de Ictus".

"Presumían de esta unidad diciendo que habían reducido un 25% las consecuencias irreversibles del ictus o en un 20% la mortalidad. Eso se lo han cargado también. Nos están condenando a los ciudadanos de Huelva. Están cargándose todo el servicio, no solo el de ictus. Actualmente en Huelva tenemos 6.500 pacientes esperando la primera consulta en neurología, ha subido la lista de espera un 70% desde diciembre de 2021, esperando hasta 18 meses, cuando según el decreto de garantías se les tiene que atender en un máximo de 60 días. Los enfermos tienen que esperar ocho veces más que en cualquier otra provincia", ha lamentado.

En este punto, ha aseverado que "ahora lo rematan desmantelando la Unidad de Ictus", apuntando que la atención "con el médico delante, que tarda 45 minutos, y que con el teleictus o con un desplazamiento de médicos "se va a alargar hasta 120 minutos", al tiempo que ha señalado que "esas dos horas son fundamentales para la efectividad del tratamiento" porque "a partir de la sexta hora, a lo que se condena a los ciudadanos de Huelva es a daños irreversibles o a la muerte".

Para concluir, Gaviño ha dicho a la consejera que "vive en una realidad paralela" al "negar la mayor", toda vez que le ha espetado que la "verdad" es que en Huelva la Atención Primaria "se encuentra en un estado deplorable" y que "lo único que hace es postergar el inicio de las obras del hospital Materno Infantil", subrayando que "no se notan esos miles de millones que invierten en sanidad, ni esos miles de sanitarios que están contratando".

Con respecto al Materno Infantil, García ha recriminado que se "diga algo" al actual gobierno cuando ese proyecto "ha sido el hospital de campaña del PSOE de toda la vida" porque "lo han prometido durante 30 años y no lo han hecho" y que la consejería "está haciendo el proyecto".