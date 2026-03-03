Catalina García subraya que la cooperación Junta-Gobierno "le sienta bien" a Doñana para que "pueda ser resiliente"

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, este martes con el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, en los Desayunos Informativos de la Agencia que cuentan con la colaboración de la Fundación Cajasol. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha reivindicado este martes los réditos que supone para el Parque Nacional de Doñana el acuerdo que alcanzaron la Junta de Andalucía y el Gobierno en noviembre de 2023 para hacer una inversión conjunta en este espacio natural, que se convirtió en el plan alternativo de respuesta a la polémica de la actividad agrícola desarrollada en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana.

En el turno de preguntas que se ha abierto a la conclusión de su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, que se han celebrado con la colaboración de la Fundación Cajasol, García ha sostenido que "se demuestra que la coordinación y la cooperación le sienta bien al territorio y a los andaluces".

Se ha mostrado convencida la consejera de Sostenibilidad de que ese ejercicio de "aunar esfuerzos e inversiones de ambas administraciones" se convierte en la evidencia de que "vamos sumando para que Doñana pueda ser resiliente", antes de mostrar la conclusión de que "hoy Doñana es una imagen espectacular".

Tras señalar que con ese acuerdo de noviembre de 2023 se consiguió que "Doñana salió del campo político, como deberían salir tantas cosas que preocupan e importan a los andaluces", ha reivindicado otras iniciativas del Gobierno andaluz relativas al entorno de Doñana como la adquisición de un par de fincas, como Veta La Palma y Tierras Bajas, que han comportado una inversión de 78 millones de euros, de los que 72,6 millones se destinaro a adquirir las 7.600 hectáreas de Veta la Palma.

Ha subrayado que su contribución se enmarca en disponer de un espacio que "ayudará a poder equilibrar el ciclo del agua" y de esa forma "prepararnos para el cambio de ciclo" sobre la abundancia y escasez de agua en la zona y así "también vamos a conservar el acuífero de Doñana".

García ha recordado igualmente el trabajo de reforestación que se acomete en Doñana tras el incendio que le afectó de 2017, así como ha señalado el trabajo de una red de viveros con la aportación de 600.000 plantas anuales para la regeneración de Doñana y otros espacios.