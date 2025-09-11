CCOO alerta de que la siniestralidad laboral mortal en Huelva crece en el primer semestre un 133% respecto a 2024

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicto CCOO Huelva ha presentado este jueves su informe sobre siniestralidad laboral en la provincia correspondiente al primer semestre de 2025, a partir de los datos publicados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en el que alerta del "repunte" de la mortal con "un 133,33% más que el año anterior", así como que "se sitúa como la primera provincia andaluza en accidentes laborales mortales en mujeres".

Según ha indicado el sindicato en una nota, en este periodo se han registrado 3.671 accidentes laborales con baja, lo que supone "un descenso" del 3,14% respecto al mismo semestre de 2024 --3.790 accidentes--, lo que supone una media de 20,39 accidentes laborales diarios en la provincia.

Así, señala que, aunque en términos generales la siniestralidad se ha reducido levemente, "preocupa especialmente el repunte de los accidentes laborales mortales durante la jornada laboral", que pasan de tres en 2024 a siete en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 133,33%.

La responsable de Salud Laboral de CCOO Huelva, María Rosario Díaz, ha indicado que "de las seis mujeres fallecidas en Andalucía, dos eran de Huelva", lo que "convierte a Huelva en la provincia andaluza con mayor mortalidad laboral femenina en lo que va de año". En este sentido, apunta que Huelva es "la tercera provincia andaluza donde más crecen los accidentes mortales, por detrás de Sevilla y Córdoba".

Según ha explicado, el informe revela, además, "una tendencia desigual según el sexo de la persona trabajadora". "Mientras que en los hombres desciende el porcentaje de accidentes laborales --con 2.292, lo que supone un descanso del 6,67%--, en las mujeres va en aumento --1.379 accidentes y un aumento del 3,26%--, lo cual merece un amplio debate al respecto, sobre la posible causa de una mayor precariedad laboral y la doble presencia en el caso de las mujeres", ha remarcado.

Por actividad económica, el sindicato señala que en el sector Servicios "se sigue dando el mayor número de accidentes" y es "el que concentra más accidentes graves, siendo el sector de la Industria el que más mortales", mientras "es en la construcción, donde más aumenta el porcentaje de accidentes totales".

De este modo, detalla que en agricultura se dieron 1.221 accidentes --un 4,98% menos--, con dos víctimas mortales --un hombre y una mujer--; en la industria se produjeron 370 accidentes --un 1,64% menos--, con un repunte "significativo" de los accidentes in itinere --un 25% más-- y tres mortales; en la construcción se produjeron 434 accidentes --un 4,10% más--, con un fallecido y siete accidentes graves y el servicios registró 1.646 accidentes --un 5,07% menos-- pero es el sector "con mayor número total de siniestros y el que concentra más accidentes graves" --con 16-- y uno mortal.

Frente a ello, CCOO percibe que "para las empresas, los delegados y delegadas de prevención suponen una amenaza y en muchos casos, se les acosa laboralmente, simplemente por reclamar medidas de prevención para sus compañeros". "Eso sin hablar de las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo tanto físicos como psicosociales, la mayoría obsoletas o inexistentes".

Asimismo, Díaz expone que el sindicato tiene que acudir "continuamente" a la Inspección de trabajo "con denuncias ante la falta de información y el ninguneo al que se somete a los comités de seguridad y salud o delegados de PRL", mientras la administración parece mirar hacia otro lado".

Desde CCOO reclaman que "se tome en serio de una vez por todas la Prevención de Riesgos Laborales" y que "no se quede en meras campañas sin destinar después los recursos necesarios en la vigilancia que debería de haber por parte de la administración para el cumplimiento de la Ley". "Hay que invertir en Cultura Preventiva de forma continuada en el tiempo implicando a toda la sociedad", concluye.