CCOO denuncia a la empresa del servicio de limpieza del área hospitalaria de Huelva de "incumplir el convenio"

Archivo - Sede de CCOO en Huelva. - CCOO - Archivo

HUELVA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO Huelva ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la empresa Acciona, concesionaria del servicio de limpieza del área hospitalaria de Huelva, por "abonar de forma irregular las pagas extraordinarias a las personas trabajadoras en situación de Incapacidad Temporal", una práctica que, según el sindicato, "vulnera el convenio colectivo provincial y está provocando una grave merma salarial en un sector ya precarizado".

En un comunicado, CCOO del Hábitat de Huelva ha mostrado su "más firme repulsa" ante estos hechos, ya que la empresa ha decidido de "manera unilateral" abonar las pagas extraordinarias de forma prorrateada a las personas trabajadoras en situación de IT, "una medida que contraviene de forma clara lo recogido en el convenio colectivo de limpieza de la provincia de Huelva".

"Desde el primer momento, CCOO advirtió a la empresa de que esta decisión suponía un incumplimiento del convenio, sin que haya rectificado su postura. Ante esta situación, desde nuestro sindicato hemos presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo, y el correspondiente proceso judicial ya está en marcha, ya que no podemos permitir que una empresa que acaba de incorporarse al servicio actúe al margen de la legalidad y del convenio colectivo", han detallado desde el sindicato.

Así, el sindicato ha advertido que como "consecuencia directa" de esta medida, las personas trabajadoras están sufriendo "una importante reducción de sus salarios, una situación especialmente grave en un sector ya de por sí precarizado, marcado por la alta parcialidad y los bajos sueldos", por lo que están afrontando las fiestas en "una situación económica alarmante".

"Desde la representación sindical de CCOO veníamos advirtiendo a Acciona de las consecuencias de esta decisión ilegal e injusta, instándola a dar marcha atrás. Sin embargo, la empresa ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de saltarse la ley y el convenio colectivo. Desde CCOO queremos dejar claro que no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Llegaremos hasta el final para defender los derechos de las personas trabajadoras, no solo en este caso, sino también ante otros incumplimientos que se están produciendo en el servicio, como el fraccionamiento del abono de las nóminas o las vulneraciones en materia de jornada laboral", han aseverado.