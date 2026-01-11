CCOO Huelva afronta este lunes el último juicio por los despidos antisindicales en Matsa

Archivo - Imagen de archivo de concentración de trabajadores ante las oficinas de Matsa. - EUROPA PRESS/CCOO - Archivo

HUELVA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 12 de enero, se celebra en los juzgados el último de los tres juicios derivados de la demanda interpuesta por CCOO contra la empresa Minas de Aguas Teñidas (MATSA) por el despido de tres representantes sindicales de la organización, producido en julio de 2024.

Tal y como ha precisado el sindicato en una nota, para CCOO Huelva, estos despidos suponen un "claro caso de represión antisindical", al afectar directamente a representantes legales de los trabajadores que venían desarrollando una "intensa labor" en defensa de los derechos laborales, la seguridad y la salud de la plantilla. El sindicato ha sostenido que la actuación de la empresa "vulnera el derecho fundamental a la libertad sindical", reconocido en el artículo 28 de la Constitución Española.

Asimismo, CCOO ha recriminado que los despidos se produjeron tras un periodo de "fuerte actividad sindical", en el que los representantes ahora despedidos habían reclamado el "cumplimiento estricto de la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales en la mina".

Además, la organización ha precisado que estos delegados fueron sometidos a seguimientos mediante detectives privados contratados por la empresa, una práctica que CCOO ha calificado de "intimidatoria y absolutamente inadmisible".

Por su parte, la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha declarado que "llegamos al último juicio con la convicción de que estamos defendiendo algo que va mucho más allá de tres despidos", y ha asegurado que "está en juego el derecho de los trabajadores a organizarse y a no ser perseguidos por ejercer su labor sindical".

A este respecto, la secretaria de Organización de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, María Teresa Pulido, ha subrayado que "la función de los representantes sindicales es velar por la seguridad y la legalidad en el centro de trabajo", y ha precisado que "cuando esa labor se castiga con despidos, lo que se pretende es generar miedo y silenciar cualquier voz crítica".

En suma, CCOO Huelva confía en que este último juicio sirva para que la Justicia reconozca "la nulidad de los despidos, con la inmediata readmisión de los tres representantes sindicales, y envíe un mensaje claro de que la libertad sindical no puede ser vulnerada por ninguna empresa".

Al hilo, Perea ha afirmado que este lunes "se pone punto final a un proceso judicial, pero también se lanza un mensaje a toda la provincia: los derechos sindicales no se negocian ni se reprimen".