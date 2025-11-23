CCOO Huelva alerta del incremento de la violencia machista y afea la "falta de ejecución" del presupuesto andaluz

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, CCOO Huelva ha advertido de que la violencia machista sigue siendo una realidad "persistente y preocupante" en la provincia y en el conjunto de Andalucía. En relación, el sindicato ha recriminado la "falta de ejecución del presupuesto andaluz" y ha alertado acerca del incremento de la violencia machista.

Tal y como ha emitido el sindicato en una nota, a pesar de que Huelva se sitúa entre las provincias "con menor número de asesinatos" desde 2003, el impacto de esta violencia "continúa siendo devastador", puesto que diez mujeres han sido asesinadas en la provincia en los últimos veinte años y 63 menores han quedado huérfanos de madre y padre por crímenes machistas.

En contexto, durante el último año, los indicadores continúan reflejando la magnitud del problema. En 2024, en la provincia de Huelva se han dictado 545 órdenes de alejamiento, el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres (Atenpro) ha atendido a 242 mujeres, y el teléfono 016 ha recibido 675 llamadas solo en lo que va de año, registrando un incremento respecto a ejercicios anteriores.

Por ello, desde CCOO Huelva han recriminado además que, "mientras la Junta de Andalucía exhibe públicamente compromiso con la erradicación de la violencia machista, el 44% del presupuesto andaluz destinado a políticas de protección no ha sido ejecutado". Para la responsable de mujer e igualdad de CCOO Huelva, María Rosario Díaz, este incumplimiento evidencia que "se llenan de declaraciones y banderas, pero dejan vacías de contenido las políticas que protegen a las mujeres", como el "refuerzo de casas de acogida, sensibilización, programas de conciliación o formación del personal público".

Asimismo, Díaz ha subrayado la necesidad de combatir la violencia de género en el ámbito laboral. Según los datos manejados por el sindicato, el 90% de las empresas de la provincia incumple la Ley de 2007, que obliga a todas las compañías a disponer de protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo.

Por ello, la organización anuncia el inicio, a partir de 2026, de una campaña de denuncias ante la Inspección de Trabajo contra aquellas empresas que continúen vulnerando esta obligación legal.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha concretado que "muchas mujeres no pueden abandonar a su agresor porque carecen de independencia económica o sufren condiciones laborales precarias". En este sentido, el sindicato exige la mejora de los salarios, la calidad del empleo y la estabilidad laboral "para que las mujeres puedan tomar decisiones seguras y autónomas".

Al hilo, Perea ha advertido del avance de discursos negacionistas de la ultraderecha que cuestionan la existencia de la violencia de género y "que están favoreciendo un retroceso social y político", y ha insistido en que "los datos demuestran que la violencia machista existe", ya que "hay denuncias, hay órdenes de protección, hay mujeres asesinadas". Además, ha precisado que "la forma más extrema de desigualdad sigue siendo cuando un hombre asesina a una mujer por el simple hecho de ser mujer".

En concreto, CCOO Huelva ha precisado que "no se puede permitir que se avance hacia un retroceso de derechos" y hace un llamamiento a la ciudadanía, y especialmente a las mujeres, "a defender sus derechos y libertades conquistadas".