CCOO Huelva exige "soluciones urgentes" ante un nuevo incendio en el asentamiento de Palos de la Frontera

Archivo - Imagen de archivo de un incendio en el asentamiento de Palos de la Frontera. - CCOO HUELVA - Archivo

HUELVA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Huelva ha lamentado "profundamente" el nuevo incendio registrado en el asentamiento chabolista situado junto al polígono San Jorge en Palos de la Frontera, donde residen cientos personas trabajadoras migrantes y ha pedido "soluciones urgentes", ya que ha "vuelto a poner de manifiesto la extrema vulnerabilidad en la que viven miles de personas que sostienen con su trabajo una parte fundamental de la economía agrícola de la provincia".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, CCOO ha alertado que estos incendios "no son hechos aislados ni inevitables" sino que son "la consecuencia directa de unas condiciones de vida indignas, e indecentes, marcadas por la ausencia de alternativas habitacionales dignas".

Asimismo, "el hacinamiento y la precariedad" son "una realidad" de la que el sindicato viene alertando a las administraciones desde "hace muchos años sin que se hayan adoptado soluciones estructurales suficientes". "No es aceptable que quienes contribuyen con su esfuerzo diario al desarrollo del sector agrícola de nuestra provincia, tengan que vivir en asentamientos sin las mínimas condiciones de seguridad, expuestos continuamente al riesgo de incendios y a otras situaciones que ponen en peligro su integridad".

Por todo ello, CCOO hace un llamamiento a todas las administraciones públicas, así como a los agentes sociales y económicos implicados, para que impulsen de manera coordinada "medidas eficaces que garanticen un alojamiento digno, seguro y adecuado para las personas trabajadoras migrantes, evitando que tragedias como esta vuelvan a repetirse".

El sindicato ha reiterado su compromiso de "seguir trabajando, desde el diálogo social, la denuncia pública y la colaboración institucional, para avanzar hacia soluciones estables que erradiquen definitivamente los asentamientos chabolistas y garanticen el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas trabajadoras especialmente las más vulnerables".

"Una sociedad no puede considerarse justa mientras que para la mayoría la noche es sinónimo de descanso, para quienes viven en los asentamientos es, en demasiadas ocasiones, sinónimo de miedo, incertidumbre y riesgo", han concluido.