Celebrada nueva sesión del ciclo 'Encuentros de Saber Abierto' sobre la empleabilidad en la Universidad de Huelva

El ciclo 'Encuentros de Saber Abierto', impulsado por la Universidad de Huelva (UHU) a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) junto con la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), ha celebrado una nueva sesión centrada en uno de los retos del presente y del futuro laboral, la empleabilidad en el contexto de la economía circular. El encuentro tuvo lugar en la Escuela de Arte León Ortega, un espacio "cargado de historia y simbolismo para la ciudad".

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, la contextualización histórica del edificio, uno de los aspectos que caracteriza estos encuentros, fue realizada por el arquitecto y autor del libro 'Matadero', Fernando Barón Pérez, quien abrió el encuentro con un recorrido por la evolución del antiguo Matadero Municipal, explicando sus usos originales vinculados a la actividad ganadera y analizando distintas edificaciones del barrio, conocido también por el mismo nombre. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de ver algunos planos históricos del inmueble y de su entorno.

Para analizar la temática del encuentro, participaron Sebastián Prieto Martín, representante de la empresa Atlantic Copper, y María Jesús Moreno Domínguez, investigadora de la Universidad de Huelva. Durante su intervención, Sebastián Prieto abordó la estrategia de empleabilidad de Atlantic Copper, centrada en el proyecto CirCular, una planta pionera en el sur de Europa que la compañía está desarrollando en Huelva para el reciclaje de 60.000 toneladas anuales de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Con una inversión superior a los 400 millones de euros, la instalación permitirá recuperar metales estratégicos como cobre, oro, plata, paladio, platino o estaño, impulsando la economía circular y generando en torno a 350 empleos directos e indirectos, con su puesta en marcha prevista a mediados de 2026.

En este sentido, destacó la apuesta por la promoción interna, los programas formativos y el conocimiento cercano de la planta por parte de los propios trabajadores para cubrir determinados puestos de trabajo. Además, ha subrayado el "papel clave" de las prácticas universitarias y de la Formación Profesional Dual como vía recurrente para la captación de nuevos perfiles profesionales.

Por su parte, Moreno ha ofrecido una visión global del impacto laboral de la economía circular. Según los datos expuestos, en Europa ya trabajan más de 4,3 millones de personas en este sector y en España se prevé la creación de alrededor de 70.000 nuevos puestos de trabajo, "lo que confirma que la economía circular no solo supone un cambio ambiental, sino también una transformación profunda del mercado laboral". Asimismo, ha alertado sobre la persistencia de la brecha de género y la necesidad de seguir impulsando políticas activas de igualdad.

Ambos ponentes han subrayado que los cambios productivos están modificando los perfiles profesionales, obligando a replantear las estrategias formativas tanto para estudiantes como para profesionales en ejercicio. En este contexto, han señalado que las competencias profesionales actuales se configuran a partir del equilibrio entre conocimientos, habilidades y actitudes, y que están surgiendo nuevos perfiles al tiempo que se transforman los existentes.

El debate posterior, en línea con el formato participativo característico de los 'Encuentros de Saber Abierto', permitió profundizar en cuestiones como la creciente demanda de equipos multidisciplinares, la necesidad de dejar de pensar exclusivamente en profesiones tradicionales y la importancia de considerar la sostenibilidad "como criterio clave en la empleabilidad futura".

También se puso el foco en la reconversión de perfiles internos dentro de las empresas, así como en el "papel estratégico" de la Formación Profesional Dual y la Universidad Dual para facilitar la inserción laboral. Y nuevamente se trató la importancia de establecer estrategias para romper la brecha de género en este ámbito laboral, principalmente desde la educación para generar vocaciones científicas en mujeres vinculado a las ramas STEM --Ciencia-Science, Tecnología-Technology, Ingeniería-Engineering y Matemáticas- Mathematics--.

En contexto, este encuentro forma parte del Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva 2025-2026 (UCC+i), proyecto financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con referencia FCT-24-21440.