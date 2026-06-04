Un centenar de personas de la Diócesis de Huelva viajarán a Madrid por la visita del Papa León XIV a España

El papa León XIV. - marco iacobucci / Zuma Press / Europa Press / Cont

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas se desplazarán este viernes desde la Diócesis de Huelva a Madrid con motivo de la visita del Papa León XIV a España, que tendrá en la capital su primera parada y seguirá después en Barcelona y Canarias. Además, el obispo onubense, Santiago Gómez, ha confirmado su presencia en los actos que se celebran en la capital.

Según ha indicado desde la Diócesis de Huelva a Europa Press, un centenar de jóvenes de la Pastoral Juvenil partirán este viernes en bus y regresarán el domingo con motivo de la visita del sumo pontífice, además de poder participar en el encuentro con la juventud del sábado.

No obstante, desde la Diócesis se ha señalado que se pueden sumar fieles vinculados a las Comunidades Neocatecumenales de la provincia y feligreses de diversas parroquias locales, pero estos viajarán de forma particular o en agrupaciones parroquiales.

Por su parte, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha confirmado su presencia desde el sábado hasta el lunes en las actividades organizadas por motivo de la visita del Papa en la capital de España.

Este sábado, 6 de junio, comenzará la visita del Papa a España. A las 11,30 horas se realizará una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid y, posteriormente, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía tendrán un encuentro privado con el Papa, según la agenda de Casa Real. A las 12,30 horas tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que León XIV dará su primer discurso.

Durante la tarde del sábado, a las 20,30 horas, el pontífice participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la plaza de Lima, donde, además de ofrecer un discurso, responderá a preguntas de los jóvenes.

Ya el domingo, a las 10,00 horas empezará la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles. Más tarde, a las 16,30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

Por otro lado, el lunes, 8 de junio, el día comenzará a las 9,30 horas, con un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura. Tras ello, León XIV acudirá al Congreso, donde se reunirá con los miembros del Parlamento español a las 10,30 horas y se convertirá en el primer Papa que pronuncia un discurso ante la Cámara.

A las 11.30 horas, el pontífice se encontrará con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo, entre ellos, el onubense. Más tarde, el Papa almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica. A las 19,00 horas, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.