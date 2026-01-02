El centro de cría El Acebuche (Huelva) registra las primeras cópulas de lince de la temporada

Archivo - Lince ibérico. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

En la última semana de 2025 se han producido las primeras cópulas el Centro de Cría del Lince ibérico El Acebuche, según informa el Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Así, el programa ha indicado que los linces Juromenha y Tintín comenzaron a copular el 26 de diciembre y llevan un total de 28 cópulas, aunque "ya parecen mostrar menos interés el uno por el otro, no descartamos que aún copulen alguna vez más".

Supone el inicio de la temporada de apareamiento de esta especie protegida y "fundamental" para su supervivencia. De hecho, suele iniciarse en diciembre y extenderse hasta febrero.

De hecho, el Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico alcanzó en 2025 uno de sus hitos "más relevantes" como ha sido el nacimiento de 62 cachorros en la red de centros de centros de cría --El Acebuche (Almonte, Huelva), La Olivilla (Jaén), Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (Silves, Portugal), zarza de Granadilla (Cáceres) y Zoo de Jerez--, de los cuales 48 han sobrevivido hasta la fecha.

Linx Ex Situ señaló que estos resultados "mantienen la tendencia positiva de temporadas anteriores y consolidan el papel esencial del programa en la recuperación del lince ibérico", con 424 ejemplares liberados en España y Portugal desde su puesta en marcha, lo que destacan como "un nuevo logro en dos décadas de trabajo para asegurar el futuro de esta especie emblemática".

En la temporada reproductiva de este 2025 se formaron 32 parejas, que dieron lugar a 25 gestaciones completas. Entre finales de febrero y principios de mayo nacieron los 62 cachorros, con una supervivencia inicial del 77% (23 machos y 25 hembras). Nueve de ellos permanecerán en cautividad como reposición de reproductores --cinco machos y cuatro hembras--, sumándose a ellos la hembra Vidar -ejemplar invidente de la población salvaje de Doñana-.

Asimismo, si se confirma la aptitud clínica y comportamental de los 39 restantes, estos ejemplares serán liberados en la naturaleza a comienzos de 2026, reforzando las poblaciones silvestres.

Desde Linx Ex Situ han subrayado que los resultados de 2025 "contrastan positivamente con los de los dos últimos años". De este modo, en 2023 se produjeron 26 parejas que dieron lugar a 46 crías, de las cuales 39 sobrevivieron al destete --23 machos y 16 hembras--. Tras garantizar la reposición de reproductores, 31 fueron liberadas en 2024.