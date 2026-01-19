El Centro de Transfusión de Huelva amplía horario hasta el miércoles para donar sangre tras el accidente de tren

Archivo - Donación de sangre. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha indicado que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células estará abierto de 09,00 a 21,00 horas de forma ininterrumpida hasta el miércoles para atender a los ciudadanos que deseen colaborar con donación de sangre tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que se vio afectado el Alvia Madrid-Huelva.

Según ha informado el hospital en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, la Red Andaluza de Centros de Transfusión Sanguínea ha reforzado su funcionamiento, ampliando recursos y horarios.

Al mismo tiempo, ha apelado a apelamos la "solidaridad responsable" de la ciudadanía y ha subrayado que, en estos momentos, "aunque las reservas de sangre en Huelva y Andalucía se encuentran garantizadas, es fundamental seguir donando de manera ordenada y progresiva para asegurar la atención sanitaria en los próximos días".

Desde el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez han trasladado su "mas sentido pésame y apoyo" a las personas afectadas y a sus familiares tras el accidente ferroviario ocurrido en las últimas horas.