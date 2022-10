El Centro de Transfusión de Huelva bate récord con 410 donaciones en la macrocolecta de esta semana

HUELVA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La macrocolecta de sangre que ha organizado el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva esta semana -- los días 27 y 28 de septiembre-- en la Casa Colón de la capital, y que se convoca tras los meses de verano, ha batido récord histórico de donaciones con 410, de las cuales 392 corresponden a bolsas de sangre y 18 a bolsas de plasma.

Además, según han indicado desde la Delegación de Salud y Consumo a Europa Press, se han registrado 14 personas inscritas como donantes de médula ósea y 28 nuevos donantes. Con anterioridad a estos datos, en las otras dos citas ya celebradas este año --en marzo y en junio-- se han registrado un total de 676 donaciones de sangre y 18 de plasma, lo que da cuenta de la importancia del dato de donaciones conseguidas en esta tercera colecta.

Así, en comparación con la macrocolecta organizada a mediados de marzo se han incrementado las donaciones de sangre, que entonces se situaron en 375, mientras que se realizaron 13 tipajes para el registro de donantes de médula ósea.

Tras el récord de la macrocolecta de este mes de septiembre, una de las que han conseguido mayores datos fue la de octubre de 2021, cuando se registraron en 338 donaciones de sangre --fueron 312 las registradas en el mes de diciembre--.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Manuela Caro, ha mostrado su "agradecimiento" a la sociedad onubense "por responder una vez más a la llamada del Centro de Transfusión, dando ejemplo nuevamente de su enorme solidaridad".

Asimismo, ha recordado "la importancia de seguir donando porque cada día se necesitan 80 donaciones de sangre y es el único método que existe para que en los hospitales se puedan seguir prestando aquellos actos sanitarios que requieren de una transfusión sanguínea". Caro también ha animado a la población joven a que "incorporen la donación de sangre como un hábito y se pueda incrementar así el número de donantes nuevos".

Esta macrocolecta ha contado con un operativo formado por 14 puestos para la donación de sangre. Un total de 18 profesionales, entre médicos, enfermeras, celadores-conductores, técnico de laboratorio y técnico de promoción integra el equipo que han atendido a los donantes ambos días. Al igual que en anteriores ediciones, el operativo se ha llevado a cabo con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja y de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Huelva.

A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía. La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía.

También se puede consultar a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y 'Salud Andalucía', donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Así, si bien los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo, por sus especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo. El Centro de Transfusión hace hincapié, en cualquier caso, en que todos los grupos sanguíneos son fundamentales para cubrir las necesidades transfusionales de los hospitales de la provincia.

BALANCE DE LA ACTIVIDAD

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha registrado en los primeros ocho meses del año un total de 13.608 donaciones, de las que 12.535 han sido de sangre y 1.073 de plasma. La cifra total supone un 3,5% más respecto al mismo periodo de 2021.

La tasa en la provincia onubense es de 35 donaciones por cada 1.000 habitantes, entre las más altas en la comunidad autónoma andaluza, a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia de Covid-19. La actividad de este dispositivo se ha completado con la extracción de 392 muestras para el registro de nuevos donantes de médula ósea.