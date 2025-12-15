El CES de Huelva elabora un Atlas de Polígonos industriales y dos informes sobre la energía y la FP

Pleno del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

El Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH), ha celebrado este lunes sesión plenaria que ha servido para conocer el estado de las actividades que desarrolla y en el que se ha explicado que se ha elaborado un Atlas de Polígonos industriales y dos informes sobre la energía y la Formación Profesional.

La vicepresidenta de la Diputación de Huelva, Rocío Moreno, ha agradecido el trabajo de las personas que hacen posible el funcionamiento del Consejo --su presidente, Juan Márquez, su secretaria general, Esperanza Martínez, y el equipo técnico de la Diputación-- y ha subrayado que el CESpH es "un espacio de diálogo, participación y análisis". "Y eso es lo que hacemos en plenos como el de hoy: revisar datos, compartir diagnósticos y aportar propuestas que ayuden a mejorar la situación de nuestra provincia", ha dicho.

Moreno ha referido tanto a las actividades del año pasado, como el dictamen sobre el mercado laboral en Huelva en 2024, así como las nuevas líneas de trabajo para el año que viene que se han planteado en el plenario. Todo ello, ha afirmado, "con el objetivo de aportar ideas útiles, con base técnica, que nos permitan tomar mejores decisiones desde lo público", concluyendo que el CESpH es una herramienta "muy valiosa para conocer la realidad de Huelva y orientar nuestras políticas".

Para el presidente del CESpH, Juan Antonio Márquez, esta es una fecha clave, "porque permite hacer un balance entre lo que hemos hecho y, sobre todo, mirar al futuro de lo que vamos a hacer en el 2006". Entre las actividades del consejo que ha calificado como ordinarias, está el análisis del mercado de trabajo y también la propia memoria.

Respecto al mercado de trabajo, Márquez ha señalado que tradicionalmente "había una situación de continuidad, de malos parámetros en cuanto a que la tasa de paro era elevada, un poco superior a Andalucía, pero en el último año se ha observado un movimiento positivo en este sentido porque ha disminuido la tasa de paro, aunque a nivel andaluz seguimos un poco por encima".

La estructura de este análisis, ha explicado, "está sesgada, al sector servicios, que es la mayor parte, pero después tenemos un sector primario bastante amplio y esto hace que haya en el sector agrario bastante estacionalidad, que se conjuga con el turismo y es la debilidad que tenemos en la provincia de Huelva: dos sectores que todavía padecen la estacionalidad".

Otras actividades del Consejo Económico y Social se traducen en dos informes y dos seminarios. Uno de los informes, a punto de publicarse, versa sobre la energía en la provincia de Huelva, y un segundo sobre la Formación Profesional, "tratando de reflexionar en lo que está demandando la sociedad de la provincia de Huelva, y realmente lo que se ofrece, ya que muchas veces hay un desacoplamiento".

Respecto a los seminarios, se realizó uno sobre Planificación Estratégica en la provincia de Huelva, con la participación de los municipios de la provincia, y está previsto otro, que se realizará enero, sobre la energía relacionada con la movilidad sostenible.

Dependiendo de la coyuntura, es decir, de las peticiones de la propia Diputación y también de la propia Asamblea del Consejo Económico y Social, esta última pidió que se realizara un estudio sobre la seca de la encina "un tema que está repercutiendo en el medioambiente, en la economía, etcétera, del se hizo una recopilación y reflexión en una publicación y en un vídeo".

ATLAS

En segundo lugar, la Diputación encargó al consejo que ejerciera de secretaría de la Mesa de las Infraestructuras, "y a partir de ahí sacamos un libro, que es una síntesis divulgativa sobre las prioridades de infraestructura en la provincia de Huelva".

Finalmente, Márquez se ha referido a otro encargo de la Diputación, un Atlas de los espacios de innovación y producción: "refiere fundamentalmente a polígonos industriales, polígonos empresariales, clúster, como le podemos llamar, que en la estrategia de desarrollo siempre se han visto como un motor del desarrollo y un motor de la economía".

El presidente del CESpH ha hablado del diagnóstico, explicando que "fundamentalmente en la provincia de Huelva hay 240 espacios de innovación y producción con una cierta, digamos, polarización". "Hay polígonos, espacios de innovación y producción que están prácticamente ocupados, que tienen incluso mucha demanda y hay otros que están cerrados. Nuestra idea es proponer que haya una coordinación de esas infraestructuras que reciben mucha financiación, mucho dinero, mucho esfuerzo y quizás no se le esté sacando el partido oportuno", concluye.