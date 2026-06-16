La CHG informa a los usuarios de la Masa de Agua de Almonte (Huelva) sobre el proceso electoral de la CUMA

Encuentro informativo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) con agricultores, regantes y usuarios de la Masa de Agua Subterránea de Almonte (Huelva) - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR (CHG)

PILAS (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha mantenido un encuentro informativo con agricultores, regantes y usuarios de la Masa de Agua Subterránea de Almonte (Huelva) para explicar los avances del proceso electoral de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUMA) de Almonte, constituida en noviembre de 2025. La reunión, celebrada en Pilas (Sevilla), ha permitido detallar los pasos previstos para la elección de los vocales de la Junta de Gobierno y del resto de órganos de la Comunidad.

Una vez concluido el plazo de alegaciones al censo provisional, la CHG trabaja en la publicación del censo electoral definitivo, paso previo a la fijación de la fecha de votación, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en una nota. Este proceso se desarrolla conforme a los estatutos aprobados y a la normativa vigente, con el objetivo de garantizar que todos los usuarios dispongan de la información necesaria para participar en igualdad de condiciones. Aunque los estatutos preveían la celebración de las elecciones en un plazo determinado tras la constitución de la comunidad, dicho calendario no ha podido cumplirse.

Por ello, y para asegurar el correcto funcionamiento de la CUMA, la CHG ha asumido las actuaciones necesarias para impulsar el proceso electoral. La constitución de la CUMA de Almonte, junto con las de Marismas y La Rocina, responde al mandato legal derivado de la declaración de estas masas de agua como "en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo", acordada por la Junta de Gobierno de la CHG el 16 de julio de 2020. Esta declaración activó las medidas previstas en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, entre ellas la suspensión de nuevos aprovechamientos y el inicio de oficio del proceso de constitución de las comunidades de usuarios.

Así, la CHG ha señalado que estas comunidades son fundamentales para ordenar los usos, mejorar el control de las extracciones y reforzar la sostenibilidad del acuífero, mediante una gestión coordinada entre la administración y los usuarios. Además, ha destacado que la elección de la Junta de Gobierno permitirá avanzar en actuaciones como la telemetría de contadores, la automatización de piezómetros, la teledetección de cultivos o la implantación del hidrogeólogo residente.

La CHG ha recordado que el proceso de constitución de las CUMAS ya está generando resultados "positivos" en el territorio, como demuestra la experiencia de la CUMA La Rocina, la primera en constituirse en el entorno de Doñana. Esta comunidad ha celebrado recientemente su segunda sesión de la Junta de Explotación y constituye un ejemplo del impacto positivo que tiene en el territorio una gestión ordenada y participativa del agua subterránea.