Chucena (Huelva) registra casos de listeriosis al tomar carne mechada en las fiestas y el PSOE pide refuerzo sanitario

Publicado 21/08/2019 15:36:50 CET

Chucena, Huelva. - PSOE DE CHUCENA.

CHUCENA (HUELVA), 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Chucena (Huelva), la socialista Encarna Castellano, ha asegurado este miércoles que en el municipio han contabilizado un total de 30 personas que han acudido a centros hospitalarios tras el consumo de la carne mechada 'La Mechá' durante el transcurso de las fiestas patronales y han vuelto a sus casas con el tratamiento correspondiente para hacer frente a la listeriosis. Ante esto, el PSOE de Chucena, dada esta situación, ha pedido a la Junta un refuerzo del personal sanitario en la localidad.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa ha contado que durante las fiestas patronales de Chucena es costumbre ir de casa en casa para compartir con los vecinos y se ofrecen tapas, siendo la carne mechada un producto habitual en las mesas de los chuceneros. Al ser un pueblo pequeño, según ha narrado, ha podido hablar con los afectados y conocer sus situaciones personalmente y contabilizar las cifras por lo que le dan a conocer "a pie de calle". De hecho, han contabilizado 30 afectados, entre ellos dos embarazada que se encuentran ingresadas.

De este modo, ha explicado que los afectados tienen un perfil muy variado al haber consumido este producto en el marco de unas fiestas tan populares y ha lamentado que "no se hubieran retirado antes las partidas de la carne afectada". No obstante, ha indicado que los vecinos que acudieron a centros de Sevilla (al pertenecer Chucena a este distrito sanitario por cercanía) se encuentran en sus casas con el correspondiente tratamiento de antibióticos, salvo las dos embarazadas.

Asimismo, la alcaldesa ha asegurado que por parte de la Delegación de Salud y Familias no les han dado más datos al respecto y tampoco por parte del distrito sanitario del Aljarafe, de manera que ha hecho la solicitud por escrito. Castellano ha llamado a la calma y confía en la pronta recuperación de sus vecinos.

VALORACIÓN POLÍTICA

De otro lado, el PSOE de Chucena considera "inaudito que ante los múltiples casos de listeriosis no se haya reforzado ya la atención sanitaria en el pueblo".

Según ha informado el PSOE de Huelva en una nota de prensa, la secretaria general del PSOE de Chucena y alcaldesa del municipio, Encarnación Castellano, ha lamentado el "absoluto abandono" que está sufriendo su pueblo ante los múltiples casos de listeriosis que se están registrando, dado que, "lamentablemente, la carne mechada contaminada se ha consumido durante las fiestas patronales de hace unos días".

Ante esto, desde el PSOE han pedido explicaciones inmediatas a la Junta de Andalucía porque "no se entiende que dado que hay una alerta sanitaria y que en este municipio se están dado tantos casos, la Delegación de Salud y Familias, única autoridad competente en la materia, no haya reforzado la atención sanitaria ni ofrezca datos sobre los casos reales que se están dado".

En estos momentos "hay un solo médico cada dos días y el pediatra está de vacaciones y no se ha cubierto su plaza", por lo que "hemos pedido por escrito, desde el ámbito institucional, un refuerzo urgente porque mucho nos tememos que los casos puedan ir en aumento y es mejor ser precavidos y no tener que lamentar desgracias", ha proseguido.

Castellano ha comentado que su pueblo "está siendo víctima de la nefasta gestión que viene realizando la Junta de Andalucía de esta crisis sanitaria, situación que mi partido viene denunciando en los últimos días y que desgraciadamente lo estamos sufriendo los chuceneros y las chuceneras". Por ello teme que su reiterada petición y la formalidad que le ha dado a la misma "no sea atendida debidamente".

Así las cosas, desde el PSOE de Chucena, según ha proseguido, "queremos reforzar esta petición, porque no se trata de temores infundados, sino reales, la gente necesita tranquilidad y si alguien acude al centro de salud con los síntomas propios, en el centro de salud tiene que haber personal sanitario que lo atienda y no tener que optar por un traslado al hospital para no colapsar las urgencias hospitalarias, que ya están suficientemente colapsadas".

La secretaria general y alcaldesa solo espera que la situación se resuelva cuanto antes, con la máxima celeridad, porque "estamos hablando de la salud de las personas, de una situación extrema que, como tal, tiene que ser abordada sin dilación", ha concluido.