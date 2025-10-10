Cinco heridos, entre ellos una menor de siete años, tras una colisión entre dos vehículos en Cartaya (Huelva)

Archivo - Hospital Virgen de la Bella de Lepe, en una imagen de archivo - IU. - Archivo

HUELVA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas, entre ellas una menor de siete años de edad, han precisado traslado hospitalario tras resultar heridas en un accidente de tráfico registrado a última hora de este jueves 9 de octubre en la localidad onubense de Cartaya.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un aviso recibido sobre las 20.35 horas alertó de una colisión entre dos vehículos en la confluencia entre las calles Higuera y San Pedro de la localidad.

Acto seguido se activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y al Consorcio Provincial de Bomberos, aunque finalmente no fue necesaria su actuación.

Los servicios sanitarios atendieron y trasladaron al Hospital Virgen de la Bella a cinco personas, tres mujeres (dos de 34 años de edad y una de 21), una menor de siete y otra persona de 25 años.