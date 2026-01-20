Un ciudadano de Bolivia y residente en Huelva, entre los desaparecidos del accidente de trenes de Adamuz

Imagen de la zona del siniestro ferroviario donde dos nuevas grúas de gran tonelaje se incorporan a las tareas para el levantamiento de los vagones. - Joaquin Corchero - Europa Press

HUELVA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un ciudadano de Bolivia, pero residente en Huelva, se encuentra entre los desaparecidos del accidente ferroviario de Adamuz, ya que viajaba en el tren Alvia, "supuestamente en el vagón 2" en el momento del siniestro, según han confirmado sus familiares.

En declaraciones a los medios, su cuñada, Yamilet Sevilla, ha explicado que él viaja en el tren Huelva-Madrid solo, pero "no saben nada" de su paradero. "No sabemos nada de él".

"Estamos aquí con mi hermana que es la esposa y mi sobrino esperando desde ayer y nada, hasta ahora no sabemos nada. Es una angustia", ha lamentado.

El desaparecido es de Bolivia pero residen en Huelva junto a su mujer. Ambos regresasaban de unas vacaciones, pero, según ha comentado la cuñada, "a mi hermana le cambiaron el vuelo a última hora y tomó otro distinto a mi cuñado", por lo que tomó el tren solo con destino a Huelva.

"A mí me llamó y me dijo que ya estaba en Madrid y que iba a tomar el tren y que por la noche llegaba a Huelva", ha manifestado la cuñada del desaparecido.

Por ello, ha reclamado "respuesta", porque "mi hermana está muy mal" y "necesitamos que nos ayude, una respuesta de lo que sea", porque "lo queremos regresar a Bolivia".