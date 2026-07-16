Una colisión entre un coche y una moto provoca corte de carril y retenciones en la A-49 en Chucena (Huelva)

Archivo - Operadora en la sala regional de 112 Andalucía. (Foto de archivo). - 112 - Archivo

HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La colisión entre una moto y un coche en la A-49, a la altura de Chucena (Huelva) ha provocado este jueves el corte del carril derecho y retenciones. Podría haber un herido, pero no ha sido aún confirmado, según ha indicado EMA 112 a Europa Press.

Según ha informado el 112, antes de las 11,00 horas de este jueves se ha recibido un aviso de la colisión entre una moto y un coche en el punto kilométrico 31 de la A-49, sentido Huelva. Se han desplazado hasta la zona Guardia Civil, servicios sanitarios y bomberos. Al parecer podría haber un herido, dato que aún no ha sido confirmado.

Por su parte, la DGT ha informado de que el incidente ha provocado el corte del carril derecho de la A-49, sentido Huelva y está generado dos kilómetros de retenciones. Por lo que ha pedido extremar la precaución por esa vía.