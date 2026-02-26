La Comisión del Consejo de Doñana analiza este viernes el impacto de los temporales en Matalascañas (Huelva)

Archivo - Imagen de los graves daños ocasionados por el temporal que barrió Matalascañas en enero de 2026. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Trabajo de Desarrollo Sostenible del Consejo de Participación de Doñana se reúne este viernes para analizar el impacto de los recientes temporales en Matalascañas y su entorno inmediato. No obstante, WWF ha señalado que, aunque sea "acertada" la petición, "hay que abrir el foco más allá del momento" y analizar "todas las cuestiones relacionadas con la emergencia climática que van a afectar a la costa en Doñana" para establecer "soluciones a medio y largo plazo".

De este modo, la reunión de la comisión ha sido convocada a petición del Ayuntamiento de Almonte con el único punto del día de 'Información y análisis sobre el impacto de los temporales en Matalascañas y su entorno inmediato'.

En este sentido, en un audio remitido a los medios de comunicación, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha insistido en lo "acertada" que es esta convocatoria y que el Consejo analice esta cuestión, pero ha señalado que "hay que abrir el foco más allá del momento y el dónde", ya que esta es "una cuestión que abarca toda la costa de Doñana".

Por ello, ha insistido en que "hay que analizar la situación actual", pero también "en medio y en largo plazo todas las cuestiones relacionadas con la emergencia climática que van a afectar a la costa en Doñana".

"Tenemos cuestiones relacionadas con la subida del nivel del mar, temporales, la falta de aportes naturales de arenas, los impactos de infraestructuras o la ocupación de espacios naturales en primera línea que han motivado cambios en la dinámica", ha manifestado.

En este sentido, ha abundado en que el "marco es muy distinto" al de hace algunos años, ya que "hay bastante conocimiento de cómo funciona la dinámica costera", al contrario que "en la época de los 50 a los 90, donde la información era bastante deficiente y se cometieron evidentes errores, como ocupar las primeras líneas de playa, por ejemplo en Matalascañas".

"Hay que aplicar los nuevos conocimientos y sería una irresponsabilidad total que no escucháramos a la ciencia y que no aplicáramos, además, soluciones integrales. Es cierto que cada zona de la costa puede tener unos problemas determinados y particulares, pero la colocación, por ejemplo, de determinado tipo de infraestructuras en una zona acaba provocando problemas en otra", ha remarcado.

No obstante, desde WWF esperan que la reunión sea "fructífera" porque, además, contará con expertos en la cuestión y ha pedido a la administración que presenten ya los estudios elaborados, puesto que la Junta de Andalucía "tiene ya análisis que indican que en la costa andaluza se va a suceder retrocesos entre cinco y 35 metros dependiendo de la zona".

Por lo tanto, Carmona ha subrayado que las administraciones "tienen que trabajar todas de la mano" y "buscar soluciones que no impliquen consecuencias negativas en otras zonas de la costa".

"Entendemos que hay herramientas que utilizar para dar respuesta a aquellas cuestiones que pueden ser urgentes, pero también es cierto que habrá que aplicar planes a largo plazo que en muchos casos resultarán polémicos porque van a implicar medidas que nunca antes se han tomado en esta zona, pero que son la solución", ha aseverado.

En este sentido, se ha referido a que "no basta con aplazar los temas de un año a otro, no basta con pensar que todos los años se puede echar arena en las playas o que un muro de piedra va a proteger", ya que "el nivel del mar sube, la erosión se incrementa con las tormentas que vienen y ante eso hay que dar respuesta basada en la ciencia".

"No se trata de buscar al culpable, sencillamente en su momento se tomaron decisiones basadas en los conocimientos que se tenían. Ahora sabemos que son errores y hay que afrontarlos con responsabilidad y al nivel de todas las administraciones y con las explicaciones necesarias para que la sociedad las entienda, las comprenda, y las apoye", ha manifestado.

En este sentido, Carmona ha apuntado a que "no es realista pensar que económicamente se puede asumir todos los años medidas de emergencia", ya que se sabe que "vienen episodios de este tipo y sus efectos", por lo que "hay que aplicar los nuevos modelos que se están aplicando ya en otras zonas".