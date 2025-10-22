El Comité Sindical Interregional Andalucía-Algarve analiza en Huelva los "problemas" de trabajadores transfronterizos

AYAMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El municipio de Ayamonte (Huelva) acoge durante los días 22 y 23 de octubre un encuentro del Comité Sindical Interregional (CSIR) Andalucía-Algarve con la presencia de los sindicatos que lo componen -- CCOO de Andalucía, UGT Andalucía, UGTP Algarve y la Unión de Sindicatos del Algarve/CGTP-In-- para abordar los "problemas a los que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras transfronterizos en su día a día laboral" y que "dificultan su derecho al trabajo a la hora de desarrollar sus funciones en uno y otro lado de la frontera".

El secretario de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente de CCOO de Andalucía, Sergio Santos, ha explicado en un comunicado que elementos como la movilidad, la sanidad, la vivienda, las relaciones laborales que se establecen en empresas portuguesas con trabajadores españoles y en empresas españolas con trabajadores portugueses centrarán el encuentro. "El objetivo es trasladar las propuestas concretas que surjan al marco de la negociación colectiva y el diálogo social", ha añadido.

Santos también ha puesto en valor la presencia en este encuentro de representantes de comités sindicales interregionales de otras zonas de España y Portugal para "intercambiar experiencias, propuestas, actividades y acciones, así como logros que se están consiguiendo en el marco de las relaciones laborales transfronterizas".

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea, ha acogido con satisfacción que el encuentro tenga lugar en el pueblo fronterizo de Ayamonte. "Se trata de una localidad en la que, por ubicación, se producen unos lazos de hermandad muy fuertes con Portugal y donde hay muchísima movilidad de trabajadores y trabajadoras a ambos lados del Guadiana, que cada día se desplazan para acudir a sus centros de trabajo", ha abundado.

"Los problemas que nos unen a sindicatos a ambos lados de la frontera son prácticamente los mismos: deterioro de los servicios públicos, incremento del precio de la vivienda que imposibilita que los trabajadores y la trabajadoras se pueden independizar y que los jóvenes tengan un proyecto de vida, la precariedad laboral y los bajos salarios", ha señalado.

Ante esa situación, Perea ha dicho que "hoy más que nunca es necesario un esfuerzo para marcar estrategias compartidas y comunes que vayan a mejorar la vida y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo, que esa hermandad vaya más allá y traspase la frontera en un momento en el que se ve en la frontera como un elemento que nos separa y no como un elemento que nos une".

CCOO ha señalado que espera que el encuentro, enmarcado en el proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve y financiado por el Fondo Social Europeo+, "sea satisfactorio y se cierre con líneas de trabajo comunes que nos permitan seguir coordinando y colaborando en estrategias sindicales que vayan en beneficio de las personas trabajadoras".