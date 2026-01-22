La comparsa de Punta Umbría dedica una copla en el Carnaval de Cádiz a los vecinos fallecidos en el accidente de Adamuz

Uno de los compenentes de la comparsa 'Los mariposas' en su actuación en el Falla. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

La comparsa 'Los mariposas', de Punta Umbría (Huelva) y con autoría de Jose Manuel Soto y Alejandro Rodríguez, cerró la función de la fase preliminar de este miércoles en el Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz, que se celebra en el Gran Teatro Falla, dedicando el primero de sus pasodobles al accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), donde varios vecinos de la localidad perdieron la vida.

"Se nos cayó la tarde con su manto oscuro...." comienza una copla que dice cosas como "mi pueblo se estremece y tiene cara de tragedia" y apunta al pasado domingo como "la noche más dura de invierno, las más llorada y la más desesperada, donde conocí el infierno".

El pasodoble lo remata la comparsa con un guiño de agradecimiento de los vecinos de Adamuz, porque "eres quien me dio el consuelo, quien me levantó del suelo", para terminar proclamando que es "el pueblo quien salva al pueblo".

Cabe recordar que hasta seis vecinos de la localidad perdieron la vida en la tarde del pasado domingo en el accidente ferroviario ocurrido a la altura de Adamuz, la última de ella una mujer que fue identificada este miércoles.