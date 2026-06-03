El concurso de proyectos 'Huelva en red por la Cooperación' llevará el nombre de Óscar Toro, fallecido en Adamuz

Pleno ordinario de la Diputación de Huelva correspondiente al mes de junio. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado este miércoles el cambio de nombre del concurso de proyectos 'Huelva en red por la Cooperación' por el de concurso de proyectos Óscar Toro 'Huelva en red por la Cooperación', fallecido en el accidente de Andamuz (Córdoba), en homenaje por el trabajo desarrollado durante más de veinte años en pro de la cooperación internacional en la provincia.

El pleno también ha aprobado diversas mociones en defensa y apoyo a la Guardia Civil, en reconocimiento a los Servicios de emergencias y 112 de Andalucía, y en una mejora de la calidad de las Escuelas Infantiles de cero a tres años.

El concurso de proyectos 'Huelva en red por la Cooperación', que convoca anualmente la Diputación de Huelva, a través del Servicio de Cooperación Internacional y Oficina Iberoamericana, y que tiene por objeto la elaboración y ejecución de un programa anual de dinamización de las actividades de cooperación al desarrollo e implementación de las estrategias de 'Huelva en red por la Cooperación' como espacio de encuentro y colaboración entre la diversidad de agentes interesados en la cooperación internacional, pasará a denominarse a partir de la edición de este año 2026 Concurso Provincial de Proyectos Óscar Toro 'Huelva en red por la Cooperación'.

Todos los grupos políticos han respaldado este homenaje a Óscar Toro, fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz del 18 de enero de 2026, e impulsor de 'Huelva en red' hace más de veinte años, subrayando valores como "el compromiso, la justicia social, los derechos humanos y la defensa de los más necesitados", que "encarnó en lo personal y en lo profesional".

A propuesta del Servicio de Cooperación, ponerle a los premios su nombre expresa la "gratitud" del Pleno y de provincia de Huelva a quien "siempre creyó en el periodismo como servicio público y en la confianza en las personas como forma de vida".

APOYO A LA GUARDIA CIVIL

Con respecto a las mociones, con el respaldo de todos los grupos políticos presentes en el momento de la votación, ya que el portavoz de La Izquierda de Huelva se ausentó en ese instante, se han aprobado las dos mociones del PP y de Vox en apoyo a la Guardia Civil.

La iniciativa de los populares muestra el apoyo "incondicional" y el reconocimiento "unánime" de la Diputación a la "labor imprescindible" que realiza la Guardia Civil en toda la provincia, "garantizando la seguridad, los derechos y las libertades de todas los onubenses".

En la moción se insta al Gobierno de España, y de manera específica al Ministerio del Interior, a "paralizar de forma inmediata cualquier plan de reestructuración que suponga el cierre, la reducción de horarios de atención o la pérdida de operatividad de los cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de la provincia de Huelva, garantizando la permanencia física del Cuerpo en el medio rural como herramienta clave contra la inseguridad y la despoblación".

Igualmente se insta a Interior a un "aumento urgente e integral" de la dotación de efectivos en la Comandancia de Huelva, y a Gobierno a un incremento presupuestario extraordinario destinado a la renovación de medios materiales, que incluya "la modernización urgente de la flota de vehículos, la dotación de chalecos antibalas de última generación para la totalidad de la plantilla, y la implantación de sistemas tecnológicos, ópticos y de comunicación avanzados".

Por ultimo, se insta al Ministerio del Interior y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al "reconocimiento urgente" de la Guardia Civil como profesión de riesgo, "equiparándolos de forma efectiva al resto de cuerpos policiales que ya gozan de este estatus legal, corrigiendo así un agravio histórico y garantizando unas condiciones de jubilación dignas y justas para los agentes".

Por su parte, en la moción de Vox se solicita "garantizar" que todas las unidades de la Guardia Civil que operan en la provincia de Huelva dispongan del equipamiento táctico y operativo, armamento y munición "necesarios" para actuar "con plena eficacia y seguridad frente al narcotráfico"; que se establezcan protocolos operativos específicos que contemplen reglas de enfrentamiento "adecuadas" frente a "amenazas como las narcolanchas", permitiendo "una respuesta proporcional y eficaz ante situaciones de extrema peligrosidad", entre otras.

También se pide reforzar de forma urgente las plantillas de la Guardia Civil en la provincia, especialmente en las unidades destinadas a la lucha contra el narcotráfico y en los puestos de la costa onubense.

RECONOCIMIENTO AL 112

La segunda moción del PP, aprobada con la abstención de la coalición de izquierdas y el apoyo del resto de formaciones, recoge "el reconocimiento, apoyo y agradecimiento institucional" a los profesionales y efectivos de los servicios de emergencias de Andalucía, y especialmente al servicio Emergencias 112 Andalucía, integrado en el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía, que "presta atención permanente y gratuita ante cualquier situación de urgencia, coordinando la actuación de servicios sanitarios, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil y demás operativos de intervención".

La moción reconoce expresamente la actuación desarrollada por los servicios de emergencias, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, efectivos psicológicos y personal coordinador que participaron en el operativo desplegado en Adamuz, trasladando su "agradecimiento" a "todos los profesionales" que actuaron durante la emergencia por "su profesionalidad, capacidad de coordinación, humanidad y vocación de servicio público en unos momentos de enorme dificultad y dolor".

OTRAS MOCIONES

También se ha aprobado, con la abstención de Vox, la moción de la colación de izquierdas para la "mejora de la calidad" de las Escuelas Infantiles de cero a tres años y de la "dignificación del sector".

En la iniciativa se pide tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central, según sus competencias, el incremento "de manera urgente" de la financiación destinada a las escuelas infantiles adheridas del primer ciclo de educación infantil, actualizando el precio plaza conforme al incremento acumulado del IPC y al aumento de los costes salariales y de funcionamiento del sector.

También, establecer un mecanismo de actualización automática anual de los precios públicos "que garantice la sostenibilidad económica de los centros y evite nuevas pérdidas de poder adquisitivo"; reforzar progresivamente la red pública de escuelas infantiles de cero a tres años y "avanzar hacia un modelo universal, público, gratuito, equitativo y de calidad"; así como "mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, impulsando medidas que permitan la homogeneización progresiva de las condiciones laborales y el reconocimiento profesional de las educadoras infantiles, entre otras cuestiones".

Por último, se ha aprobado por unanimidad la moción del grupo socialista en la que se insta al equipo de gobierno de la Diputación a informar "detalladamente" a todos los ayuntamientos adheridos al programa 'Tu Diputación Invierte' sobre el estado de tramitación de cada uno de los proyectos presentados, indicando "de manera clara" la fase administrativa en la que se encuentran.

También se insta a "agilizar" todos los trámites técnicos, administrativos y de contratación necesarios "para que los proyectos incluidos en este programa puedan ejecutarse a la mayor brevedad posible", y a establecer y comunicar a cada ayuntamiento un calendario cierto de redacción, licitación, ejecución y finalización de las actuaciones previstas, "garantizando seguridad y certidumbre a los municipios beneficiarios".