Condenado a más de 63 años de cárcel un entrenador por abusar sexualmente de 21 menores en Huelva

HUELVA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a más de 63 años de cárcel al entrenador de fútbol femenino infantil y juvenil --que también trabajaba como técnico de instalaciones de la Universidad de Huelva-- y que se encontraba en prisión provisional desde enero de 2023, acusado de abusar sexualmente de hasta 21 menores y al que se considera responsable de 31 delitos contra las mismas.

Según recoge la sentencia de conformidad, consultada por Europa Press, se considera a este hombre responsable de cinco delitos de agresión sexual a menor de 16 años, catorce de abuso sexual continuado a menor de 16 años, cinco de agresiones sexuales, cuatro de abuso sexual y dos de abuso sexual a mayor de 16 años y uno de abuso. De la misma manera, apunta que concurre la circunstancia de atenuantes de reparación del daño y confesión tardía.

Señala también que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en las que haya incurrido.

Además, se condena a este hombre a la inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por el tiempo de la condena; con prohibición de comunicarse con las víctimas, así como aproximarse a ellas a una distancia que no sea inferior a doscientos metros por periodo de diez años en el caso de una de ellas y de cinco años en el caso del resto.

De la misma manera, tendrá que indemnizar a las víctimas por importe de 11.025 euros en el caso de una de ellas, de 8.728 en otro de los casos, 5.452 a otra de las víctimas, 4.361 en el caso de otra de ellas y de 2.177 a las restantes.

Se considera como hechos probados que desde 2017 y hasta 2022 este hombre fue miembro de la junta directiva y secretario de un club de fútbol y, además, era el monitor contratado por dicho club como entrenador del mismo en diversas categorías y entre ellas la infantil y juvenil de fútbol femenino.

Indica que durante el mismo periodo el procesado tenía vinculación laboral con la Universidad de Huelva en su condición de personal laboral fijo desde el 1993 con la categoría de Técnico Especialista adscrito al Servicio de Actividades Físicas y Deportivas "disponiendo de la correspondiente autorización inherente a sus funciones para acceder a su despacho, a un almacén de material deportivo y una sala de enfermería".

De este modo, en el periodo indicado, "aprovechándose de la autoridad y la superioridad que le confería el hecho de ser el entrenador de mismas" el procesado "accedía de forma cotidiana a vestuarios y duchas de las menores a las que de forma habitual propinaba cachetazos en el culo, cosquillas y abrazos y a las que hacía frecuentes comentarios sobre su aspecto físico, actuando con ánimo libidinoso y sin el consentimiento de las menores".

Así, a muchas de las menores les realizó "tocamientos en zonas íntimas" o les daba besos "no consentidos en la boca" y les realizaba masajes con diferentes excusas de curar lesiones, así como les regalaba ropa interior y les obligaba a cambiarse delante de él. Además, a algunas las acosaba telefónicamente tanto por llamada como por mensajes.

Como consecuencia de estos hechos varias de las menores han sufrido "deterioro" en "la práctica totalidad de las áreas de su vida" y algunas han tenido que hacer terapia.

La Policía Nacional practicó el 11 de enero de 2023 un registro el despacho usado por el acusado tras ser presentada la primera denuncia por parte de una de las menores. En el registro se intervinieron varias bragas --algunas de las víctimas--, cuchillas de afeitar y cajas con prendas de ropa interior de mujer sin usar, entre otros efectos.