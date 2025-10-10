Condenado a seis años de cárcel por agredir sexualmente a la hija de 14 años de su pareja en Huelva

HUELVA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a seis años de cárcel por agredir sexualmente a una hija de la que entonces era su pareja y que en el momento de los hechos tenía 14 años de edad. De este modo, lo condena a dos años por el delito de agresión sexual en grado de tentativa y a cuatro por agresión sexual con acceso carnal consumado.

Así lo recoge la sentencia, consultada por Europa Press, que indica que también lo condena a acercarse a la menor en ninguna circunstancia o lugar a un distancia que sea inferior a 200 metros por un periodo de diez años, así como a comunicarse con ella por ningún medio, también por un periodo de diez años.

Se considera probado que este hombre mantenía una relación con la madre de la menor desde hacía dos años y que convivían en la misma vivienda de la capital con las hijas de ella y que había llegado a adoptar, "en el último año", el rol de padre para con las menores.

De este modo, indica que sobre las 21,30 horas del día 9 de octubre de 2023 el condenado, aprovechando que estaba solo con la menor, se acercó a ella mientras hablaba por teléfono para, al acabar, "movido por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, cogerla del cuello" y diciéndole "como digas algo de todo esto a tu madre, la mato a ella y a tu hermana", la arrastró hacia la cocina donde la manoseó y trató de forzar.

Prosigue señalando que "tuvo que cesar al escuchar una llamada al portero de la casa" pero que, al día siguiente, cuando la menor se encontraba en la plaza donde se ubicaba su casa, "la agarró y la introdujo a la fuerza en una furgoneta de reparto que usaba para su trabajo" y la condujo hasta una vivienda propiedad de la madre del acusado "movido por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales". De este modo, una vez en la vivienda la agredió sexualmente, tras lo que la víctima acudió a un centro hospitalario, donde, "entre otras cosas, se le apreció evidencia fisura himenal con restos hemáticos".

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a este hombre, por ambas agresiones sexuales, a seis años de prisión, así como a indemnizar a la víctima a la cantidad de 15.000 euros.