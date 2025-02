La consejera niega "cualquier incendio" en el vertedero de Nerva (Huelva) y mantiene el compromiso de cerrar tres vasos

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha asegurado este miércoles en el Parlamento andaluz que "no se produjo ningún incendio" hace 15 días en el vertedero de Nerva (Huelva), como "señalan los informes de los técnicos", toda vez que ha reiterado el "compromiso" del Gobierno andaluz de "cerrar los tres vasos antes de finalizar la legislatura".

Así lo ha manifestado la consejera en respuesta a una pregunta formulada por el PSOE en la que ha hecho referencia a "un posible conato de incendio en las instalaciones del vertedero de Nerva hace 15 días".

Al respecto, García ha negado este extremo y ha explicado que "la movilización de los residuos es lo que ha provocado que se vea esa nube", por lo que ha emitido un mensaje "tranquilidad" a la población de Nerva, porque "existe un acta de inspección de los agentes de medioambiente, donde explican detalladamente en su visita qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando allí".

Además, la consejera ha reprochado que fueron los socialistas "los que autorizaron Nerva, los que permitieron su autorización inicial, los que permitieron duplicar su capacidad en el 2018 y los que también autorizaron el traslado de residuos peligrosos desde Montenegro".

"Nosotros vamos a cumplir nuestro compromiso, el cierre de tres vasos de residuos no peligrosos cuando acabe esta legislatura. Ese es nuestro compromiso, lo vamos a cumplir. Y el de ustedes ha sido crear, ampliar y justificar. Nosotros, protección, seguridad e información", ha finalizado.

Por su parte, el parlamentario socialista Enrique Gaviño ha indicado que "hace 15 días los medios de comunicación informaban de que había un conato de incendio en el vertedero de Nerva", y "la sociedad del municipio temía que este pudiera deberse a esos vertidos peligrosos". "Dudábamos de qué nivel de riesgo estábamos viviendo, ya que no hubo información oficial inmediata sobre el incidente para calmar a la población", ha añadido.

"Su Consejería consideró que no era necesario informar a la población contribuyendo a aumentar el miedo. La falta de información abre el campo a las posibilidades y a los miedos. Había quienes comentaban que se produjeron autocombustiones de residuos peligrosos inertizados", ha reprochado.

Así, Gaviño ha subrayado que "tras hablar con los compañeros de Nerva", llegaron a "ciertas conclusiones". "Primera, que es posible que no haya sido un incendio, aunque puede ser que sí haya sido un pequeño conato, lo que no quita la gravedad de lo que está sucediendo en el vertedero". Además, como "segunda conclusión", el socialista ha apuntado a que el gobierno andaluz "ha dicho que el 60% de los vasos de no peligroso lo van a clausurar en esta legislatura, pero la empresa está removiendo residuos con maquinaria pesada para configurar los taludes del vaso".

Por otro lado, como tercera conclusión, Gaviño se ha referido a que ese vaso "ha originado la inmensa mayoría de los incendios y de los residuos", por lo que ha pedido a la consejera "una auditoría externa para que les dijeran si está ocurriendo algo que tuvieran que tener en cuenta", y, sobre todo, "deberían determinar una paralización cautelar".