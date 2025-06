El Consejo Empresarial de Turismo de Huelva muestra su "malestar" por la situación del tren por "falta de inversión"

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha mostrado su "malestar" ante la "grave situación de abandono en materia de infraestructuras que sufre la provincia de Huelva", poniendo especial énfasis en las conexiones ferroviarias, lo que, a su juicio, "lastra seriamente el desarrollo de su sector turístico, a pesar del potencial natural, cultural y gastronómico del territorio".

En una nota, el consejo ha lamentado que, "mientras otras provincias con una oferta turística comparable o incluso inferior se posicionan como destinos de primer nivel, Huelva sigue fuera de los grandes circuitos turísticos por la falta de inversiones estratégicas, especialmente en materia de transporte y comunicaciones".

Según los empresarios del sector, "lo más sangrante" es el estado del servicio ferroviario, "con trenes que sufren constantes incidencias y que no cumplen con los horarios establecidos, ofreciendo un servicio indigno de una provincia europea del siglo XXI" y que "lejos de recibir inversiones que reviertan esta situación, el Gobierno parece haber renunciado a mejorar las conexiones con Huelva, castigando así a ciudadanos y visitantes".

El presidente del Consejo Empresarial de Turismo, Luis Arroyo, ha manifestado que "el malestar del sector es profundo y creciente". "No entendemos cómo una provincia con tanto que ofrecer sigue siendo ignorada sistemáticamente por las administraciones. No hay inversiones, no hay planificación y, mientras tanto, tenemos que soportar trenes obsoletos que condenan cualquier intento de desarrollo turístico serio", ha dicho.

Al respecto, ha subrayado que "es tal el grado de deterioro que los retrasos ya se contemplan como algo habitual a la hora de programar cualquier desplazamiento", lo que considera "una vergüenza que clama al cielo" y que "está teniendo consecuencias directas en la economía provincial".

Desde el Consejo de Turismo se ha exigido a las administraciones competentes "que pongan en marcha de inmediato un plan de infraestructuras para Huelva, con inversiones reales, sostenidas y ejecutadas en plazo, que permitan a la provincia competir en igualdad de condiciones con el resto de Andalucía y del país".

"Estamos dispuestos a seguir trabajando por un turismo de calidad, sostenible y competitivo, pero necesitamos el compromiso claro de quienes tienen la responsabilidad de dotar a Huelva de los medios adecuados para que ese trabajo tenga futuro", ha concluido Luis Arroyo.