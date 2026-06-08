Consorcio de Bomberos retira animales y ayuda a frenar el incendio de Castillejos (Huelva) ante proximidad de vivienda

Bomberos del Consocio Provincial de Huelva en el incendio de Villanueva de los Castillejos. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha activado al parque de Alosno, en apoyo al Plan Infoca, por el incendio declarado este lunes 8 de junio a las 13,15 horas en el paraje Los Turbiosde Villanueva de los Castillejos.

De este modo, según han indicado desde el Consorcio de Bomberos, sus efectivos han estado trabajando en la retirada de animales y para frenar el incendio ante la proximidad de una vivienda y continúan en la zona en labores de extinción y prevención.

Asimismo, la protectora de animales 'La Tropa de Isra' también está procediendo al desalojo de sus animales ante la cercanía del fuego, a unos cinco kilómetros de sus instalaciones, según ha indicado en sus cuentas de redes sociales, consultada por Europa Press, en la que subrayan que el humo estaba ya cercano, toda vez que indican que la situación de desalojo está controlada y no necesitan más voluntarios.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencia por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan por la evolución del incendio forestal.

Así, según ha indicado el consejero en su cuenta de X, consultada por Europa Press, donde ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y prudencia" ante "la preocupación de vecinos y vecinas por el incendio forestal visible desde distintos puntos del municipio", toda vez que ha señalado que "actualmente no hay riesgo para la población" y que se sigue "trabajando y coordinando la respuesta operativa".

Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

Sanz ha señalado que en estos momentos trabajan en la zona 19 medios aéreos y más de 110 efectivos terrestres, incluyendo autobombas, retenes y camiones, destinados a sofocar el incendio lo antes posible.

SAN BARTOLOMÉ PIDE "TRANQUILIDAD"

Por su parte, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, municipio más cercano al paraje --aunque pertenece territorialmente a Villanueva de los Castillejos--, su alcaldesa, María Eugenia Limón, ha emitido un mensaje por redes sociales en el que subraya que los efectivos están actuando "especialmente en el perímetro comprendido entre la finca Los Lirios y la finca La Mediana, con el objetivo de estabilizar la situación lo antes posible".

Limón ha pedido "tranquilidad a toda la población" y agradece el "enorme esfuerzo que están realizando todos los profesionales de extinción desplegados en la zona", toda vez que ha pedido "máxima precaución y evitar desplazamientos en el área afectada".

Igualmente, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé han recordado que el Camino del Matuloso permanece cortado por la Guardia Civil "para garantizar la seguridad y facilitar las labores de extinción".

Se trata de un incendio en municipios cercano a Alosno, donde se declaró otro incendio el pasado jueves, que se ha dado por extinguido en la noche de este domingo, y cuyo fuego afectó también al término municipal de Villanueva de los Castillejos, así como al de Gibraleón, de forma que llegó a calcinar alrededor de mil hectáreas, principalmente en el término de Alosno.