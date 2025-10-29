Consorcio Provincial atiende numerosas incidencias por lluvias y por un pequeño tornado en Gibraleón

Bomberos del Consorcio Provincial ayudando en las tareas de retiradas de árboles en Isla Cristina (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha desplegado una treintena de efectivos este miércoles en la zona sur de la provincia para atender las numerosas incidencias que han provocado las fuertes lluvias en las últimas horas, así como un pequeño tornado en la zona de Gibraleón. Aunque aún no se ha podido facilitar un número exacto, estas han tenido relación con inundaciones de calles, anegaciones de viviendas, caídas de árboles y coches atrapados.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el subdirector de Operaciones del Consorcio, Joaquín Marfil, ha explicado que la situación ha comenzado a primera hora de la mañana con varias llamadas que entraban por la zona de la costa occidental de Huelva, con fuertes lluvias que han provocado inundaciones de bastantes locales, además teniendo en cuenta que a esa hora de la mañana todavía la marea estaba alta.

Para ello, se destinaron los recursos del parque de la Costa Occidental, con refuerzos de los de Punta Umbría, San Juan del Puerto, Valverde del Camino y el Andévalo, porque había avisos de que "esta comarca sufriera también un fuerte episodio de inundaciones".

Así, el subinspector ha destacado las incidencias provocadas por un pequeño tornado en la zona de Gibraleón, que "ha levantado techos, ha desplazado también estructuras de torres eléctricas de alta tensión y roturas de cables y se ha actuado en todas esas zonas blindando con la ribera del río".

Por otro lado, también se ha actuado en varias caídas de árboles en la N-431 dentro del casco urbano de Gibraleón y en San Juan del Puerto y actualmente se está trabajando en inundaciones en la avenida de los Conquistadores en Mazagón y en el casco urbano de Almonte.

Así, una treintena de efectivos del consorcio están distribuidos por toda la zona sur de la provincia haciendo labores de achique, de retirada de árboles y saneamiento de edificaciones que se hayan visto afectadas por el viento.