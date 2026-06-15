La línea férrea Huelva-Sevilla sigue cortada por retraso en las obras y Renfe prolonga el servicio alternativo

HUELVA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La línea férrea Huelva-Sevilla, cortada desde el 29 de mayo para la reparación por parte de Adif de los daños en la infraestructura producidos por los temporales ocurridos en febrero, permanecerá interrumpida pese a que estaba prevista su reapertura este lunes debido al retraso de las obras, por lo que Renfe ha prolongado el servicio alternativo de viajeros, según han confirmado a Europa Press ambas compañías.

Así, desde Adif han señalado que las obras de reparación no han sido finalizadas por un retraso de las mismas, por lo que no ha podido reabrir la vía este lunes. De este modo, las obras continuarán en los próximos días, aunque no han precisado cuando finalizarán.

Por su parte, desde Renfe han explicado que debido a la continuidad de los trabajos de mejora, se mantiene el plan alternativo de transporte establecido para garantizar la movilidad de los viajeros de Media Distancia Sevilla-Huelva, Larga Distancia Madrid-Huelva y la línea C-5 Benacazón-Sevilla Santa Justa-Dos Hermanas hasta la finalización de las obras.

Renfe mantiene el servicio alternativo por carretera en el tramo Sevilla-Huelva para los trenes de Media Distancia y Larga Distancia (Alvia e Intercity). En el caso de la línea C-5 Benacazón-Sevilla Santa Justa-Dos Hermanas, Renfe garantiza la movilidad mediante un plan alternativo por carretera entre Benacazón y Sevilla Santa Justa, con paradas intermedias. Entre Sevilla Santa Justa y Jardines de Hércules/Dos Hermanas, con paradas intermedias, se enlaza con trenes de la línea C-1.

De este modo, el pasado 29 de mayo arrancaron las obras que lleva a cabo Adif en la vía del tren de Huelva y que se enmarcan en la reparación de los daños en la infraestructura producidos por los temporales ocurridos en febrero, así como en la ampliación de vías de apartado en Salteras y Escacena.

Según indicaron, las dos actuaciones se han llevado a cabo de forma simultánea y coordinada con el objetivo de "reducir al máximo las afecciones al servicio". Tras los temporales de febrero ha sido necesaria la reconstrucción de la plataforma ferroviaria y protección mediante una escollera; la reposición de señales y balizas; la estabilización de los desmontes; también una limpieza de drenajes y restitución de cauces dañados y la reposición de caminos de acceso y servicios y de badenes inundables, entre otras actuaciones.

Todo esto mientras se ejecutan actuaciones para las que era "necesario" una interrupción de la circulación y que permitirán la ampliación de vías de apartado de la estación de Escacena (Huelva) y Salteras (Sevilla).

Esta iniciativa es una medida conjunta para impulsar el transporte ferroviario de mercancías en la línea convencional Sevilla-Huelva, que se desarrolla en el marco del convenio suscrito por Adif y la Autoridad Portuaria de Huelva (APH) para impulsar el tráfico de mercancías con origen o destino el Puerto de Huelva hacia los corredores Atlántico y Mediterráneo.