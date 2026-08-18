Continúa el despliegue policial en Isla Cristina y Huelva tras el tras el tiroteo, aún sin detenciones

Imágenes del lugar del tiroteo del domingo donde han fallecido tres personas en Isla Cristina. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Nacional continúan con un gran despliegue de seguridad tanto en Isla Cristina como en Huelva capital, para garantizar la seguridad de la ciudadanía tras el tiroteo que el pasado domingo por la noche en la barriada del Rocío de la localidad isleña se saldó con tres personas fallecidas --una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé también murió finalmente, otra mujer de 62 años y un menor de 16--, así como con dos heridos, uno leve y otro grave --el hijo de 18 años de una de las fallecidas--.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas entre clanes como móvil del crimen, que estaría relacionado con el que acabó con un hombre muerto y otro herido en 2024 en la barrida de El Torrejón de la capital onubense, aunque no se descartan otras hipótesis en un caso decretado bajo secreto de sumario y que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Huelva.

Según han indicado a Europa Press desde ambos cuerpos de seguridad, los esfuerzos este martes se centran también en la búsqueda de las dos personas que abrieron fuego con ráfagas de disparos y que en estos momentos continúan en paradero desconocido. Con respecto al arma usada por los autores del asalto, desde la Guardia Civil han puntualizado que en estos momentos no se puede trasladar más información al encontrarse los hechos bajo secreto sumarial.

De este modo, en Isla Cristina hay un despliegue por el municipio, sobre todo en la barriada donde se produjo el suceso, así como también se realizan puntos de verificación.

Por su parte, en Huelva capital ha finalizado el dispositivo en los tanatorios, pero continúa el refuerzo de efectivos en los puntos más complejos y que están relacionados con los dos clanes familiares, como son los barrios de El Torrejón y Pérez Cubillas.

Los hechos se produjeron sobre las 22,00 horas del domingo, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en la vía pública para posteriormente darse a la fuga. Tras el ataque, los presuntos autores intentaron calcinar el vehículo en un pinar cercano al municipio para distraer la atención en su huida, un conato de incendio que pudo ser sofocado por la rápida intervención de usuarios y propietarios de un camping próximo, así como del cuerpo de bomberos.

Cuestionado este lunes el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, sobre si el tiroteo guarda relación con episodios violentos anteriores registrados en 2024 en El Torrejón y en junio de 2025 en la barriada de Huerto de la Potala del municipio isleño, el regidor ha admitido que las indagaciones preliminares de la Brigada de Investigación Criminal sugieren que el ataque iba dirigido contra el resto de esa misma familia.

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. El presunto autor de los hechos, conocido como 'El Baba' fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato. Este juzgado se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que es el que lleva la investigación de los hechos, y el que continúa con la causa.

Al conocido como 'el Baba' se le buscaba por los disparos que terminaron con la vida de un hombre y con dos heridos, que tuvieron que ser trasladado al hospital. En concreto, 112 recibió sobre las 14,10 del 10 de septiembre de 2024 horas una docena de llamadas de vecinos del barrio alertando de lo que parecía ser un tiroteo en la plaza Violeta de El Torrejón. Tras ello, se produjeron nuevas reyertas, aunque sin heridos.

SUCESOS RELACIONADOS EN ISLA CRISTINA

Tras esto, se han producido otros tiroteos en Isla Cristina relacionados con estos hechos de 2024. En concreto, en mayo de 2025 la Guardia Civil llevó a cabo en Isla Cristina una operación en la que fueron detenidas tres personas, entre ellos un menor de edad, familiares del acusado por la muerte de un hombre en barrio de El Torrejón, en la capital en septiembre de 2024.

Así las cosas, la Guardia Civil llevó a cabo en Isla Cristina una operación en la que fueron detenidas tres personas, entre ellos un menor de edad, familiares del acusado por la muerte en El Torrejón, en la capital en septiembre de 2024. La detención produjo, según indicó el Instituto Armado, por poner "en grave riesgo a la población" y "amenazar" a los vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a realizar "disparos intimidatorios".

Por ello, fueron detenidos por un presunto delito de tenencia ilícita de armas y otro delito contra la seguridad colectiva y en la operación se intervinieron dos escopetas y una pistola, munición de diverso calibre y más de 58.000 euros en efectivo, pero quedaron en libertad provisional de los dos adultos detenidos.

La Guardia Civil explicó que esto tendría relación con lo ocurrido en septiembre de 2024 en El Torrejón de Huelva, que desencadenó "un conflicto abierto entre los dos clanes, llegando incluso la familia del fallecido a ofrecer una recompensa de 50.000 euros por información válida que pudieran facilitar la localización la persona fugada".

De otro lado, un mes después de estos hechos, en junio de 2025, se produjo se produjo otro tiroteo en Isla Cristina en el que falleció una persona y otra resultó herida y que estaba también relacionado con los hechos de El Torrejón.