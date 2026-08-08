Continúa este sábado la programación de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva)

Imagen de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

HUELVA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva) continúan este sábado con una programación que volverá a llenar la villa medieval de música, espectáculos y animación de calle desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada, consolidando una edición marcada por el incremento de propuestas para todos los públicos.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la actividad arrancará a partir de las 13,00 horas con las actuaciones itinerantes de Los Gaiteros de Acibreira, Danza y Música Entre Dos Orillas y Bufones del Tiempo, que recorrerán las principales calles del recinto medieval.

A esta programación se sumará el pasacalles 'Drakon', que volverá a sorprender a vecinos y visitantes con su puesta en escena, junto a otras propuestas como Los Hijos del Dragón, que continuarán llenando de vida la zona del mercado. A medida que avance la tarde, la programación ofrecerá nuevas propuestas repartidas por distintos espacios de la villa.

Regresarán Los Trovadores del Roble, el cuentacuentos Ashdrok, el Árbol Sabio, el espectáculo El Bosque Encantado, la exhibición Entrenamiento del Guerrero en el Campamento Guerrero y una nueva representación de los sainetes del grupo de teatro local Corticata, una de las producciones propias más esperadas de estas Jornadas Medievales.

La música también tendrá un papel protagonista con el concierto de Skaldïr, que se celebrará en la Plaza de la Constitución, antes de dar paso a nuevas propuestas como las acrobacias aéreas de Los Hijos del Dragón, el espectáculo circense Duendes de Aire y Tierra y el inquietante pasacalles La Bruja Cazada, que recorrerá las calles de la villa en los últimos compases de la jornada.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 23,30 horas con la segunda noche del Festival Internacional Sierra Celta, que reunirá sobre el escenario de la Morada del Son Celta a tres grupos muy destacados en el género: Aérokorda, grupo belga ganador del Concurso Runas 2026 del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira; Triquel, una de las bandas referentes del folk rock nacional; y los escoceses The Red Hot Chilli Pipers, considerados una de las formaciones más prestigiosas de la música celta a nivel internacional.

Las Jornadas Medievales llegarán este próximo domingo a su último día con una programación que mantendrá la intensa animación de calle y culminará con dos de las citas más especiales de esta edición: el tradicional concierto de música medieval en la Iglesia Parroquial del Divino Salvador, a cargo de Schola Cantorum Paradisi Portae, y el gran espectáculo de clausura, que pondrá el broche final a cuatro días en los que Cortegana ha vuelto a viajar al pasado para convertirse, una vez más, en la gran villa medieval de Andalucía.