Coronavirus.- La FOE muestra su "descontento" por el "leve" aplazamiento de los ERTE hasta el 30 de junio

HUELVA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios Álvarez, ha manifestado este lunes su "descontento" por lo que considera un "leve" aplazamiento de los ERTE por fuerza mayor hasta el próximo 30 de junio, debido a la pandemia del coronavirus.

Así se ha pronunciado Palacios en un audio remitido por la FOE a los medios de comunicación, en el que ha indicado que "no es la medida que precisa la sociedad de España", al tiempo que ha remarcado que la economía "no puede permitirse" un aplazamiento de "solo un mes" para "intentar ganar certidumbre" y subraya que "no se puede pensar siquiera con cierta cordura que a 30 de junio los problemas de las empresas habrán terminado".

Por ello, ha apuntado que el retorno de la confianza a los consumidores, a los turistas y a cualquier actividad económica "no puede valerse solamente dando un mes más".

En este sentido, ha remarcado que los empresarios necesitan "seguridad" y "un espacio de tiempo que sea suficientemente amplio como para poder afrontar la situación tan delicada y dura que va a sufrir España a nivel económico".

Todo esto, después de que el Gobierno alcanzara la pasada semana un acuerdo con los agentes sociales en el marco del diálogo social para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad).