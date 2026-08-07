Cortegana (Huelva) despliega su agenda medieval con teatro local, animación de calle y el Festival Sierra Celta

XXIX Jornadas Medievales de Cortegana. - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

CORTEGANA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

Cortegana (Huelva) afronta este viernes el día central de sus XXIX Jornadas Medievales con una completa batería de actividades dirigidas a todos los públicos, donde destacan el esperado estreno de los nuevos sainetes del grupo de teatro local Corticata, el arranque del Festival Internacional Sierra Celta y una constante animación callejera que ambienta cada rincón de la villa.

Tras la inauguración oficial celebrada este jueves con el espectáculo 'Un corazón medieval' --que introdujo la temática articuladora de esta edición, 'La Captura del Eclipse'--, la villa serrana ha arrancado la jornada de este viernes con las actuaciones itinerantes de colectivos como 'Los Gaiteros de Acibreira', 'Danza y Música Entre Dos Orillas', 'Bufones del Tiempo', 'El Bosque Encantado' y 'Los Hijos del Dragón'.

La actividad continuará de forma ininterrumpida durante la tarde y la noche mediante pasacalles y propuestas de gran formato, entre las que figuran los espectáculos Diavulus y Drakon's, el cuentacuentos Ashdrok, la figura del Árbol Sabio, las acrobacias aéreas de Los Hijos del Dragón, la exhibición Entrenamiento del Guerrero o la propuesta circense Duendes de Aire y Tierra.

El plato fuerte del programa de este viernes en el ámbito escénico llegará a las 22.00 horas con la actuación del grupo de teatro local Corticata, que estrenará dos nuevos sainetes: 'La muerte come bananas', de Alfonso Zurro, y 'Una visita al médico', haciendo gala del talento de los actores del municipio.

Posteriormente, a las 23,45 horas, la música tomará el protagonismo con la apertura del Festival Internacional Sierra Celta, que celebrará su primera gran cita a los pies del Castillo de Cortegana con los conciertos de la formación irlandesa BackWest y el dúo femenino Luneris.

De forma paralela a los espectáculos, los visitantes pueden disfrutar a lo largo de todo el día del mercado medieval, la zona de gremios artesanales, el campamento guerrero, la guardería medieval, las tabernas y diversos talleres participativos con exhibiciones de oficios antiguos.

La programación de las XXIX Jornadas Medievales se extenderá durante todo el fin de semana. Para el sábado está prevista la actuación estelar en el Festival Sierra Celta de The Red Hot Chilli Pipers, Triquel y Aérokorda, mientras que el domingo clausurará la cita el concierto de música medieval en la Iglesia Parroquial del Divino Salvador a cargo de Schola Cantorum Paradisi Portae y el gran espectáculo final de cierre.