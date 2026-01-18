Crece un 1% el número de empresas onubenses en diciembre en términos interanuales

Archivo - Polígono El Peral, en Nerva (Huelva). - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas de Huelva inscritas en la Seguridad Social en diciembre de 2025 fue de 14.662 compañías, lo que supone un aumento, del 1% con respecto al año anterior, ya que se cifraron en 14.514 empresas, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) durante esta semana.

Estas cifras se asemejan de la tendencia de la comunidad andaluza, ya que el número de empresas en el mes de diciembre en Andalucía asciende a 270.842, registrando un crecimiento del 0,7% respecto al mismo mes del año anterior.

No obstante, según los datos del IECA, consultados por Europa Press, la cifra del último mes de 2025 supone un descenso, del 1,52% con respecto al mes anterior, ya que se cifraron en 14.889 empresas.

Estos son los resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social, que ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando los datos trimestrales disponibles desde 2011.

La información que se publica se ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, el Régimen General --incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar--, el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar --cuenta ajena--.

De este modo, el sector que registró el mayor número de empresas inscritas en el mes de diciembre en la provincia de Huelva fue el de servicios con 9.840 (un 0,7% menos que el mes anterior); seguido del sector de la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, 2.552 (4,8% menos); y el de la construcción, con 1.377; mientras que el de la industria fue el que inscribió un menor número con un total de 893, que también disminuye.

Con respecto a las del sector servicios (9.840), 3.518 de las empresas inscritas en el último mes de 2025 pertenecen al comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, 1.951 a la hostelería, 590 al transporte y almacenamiento, 132 a información y comunicaciones, 193 a las actividades financieras y de seguros, 198 a actividades inmobiliarias y 709 a actividades profesionales, científicas y técnicas.

Asimismo, dentro de este mismo sector, se inscribieron 677 relacionadas con actividades administrativas o servicios auxiliares, 360 con la educación, 509 empresas relacionadas con actividades sanitarias y de servicios sociales y 302 pertenecen a actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, además de 93 empresas relacionadas con actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio, así como se registraron 608 empresas inscritas en otros servicios.

En cuanto al sector industrial, de las 893 empresas inscritas 25 están relacionadas con las industrias extractivas, 796 con la industria manufacturera, 24 dedicadas al suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y 48 al suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.

Por otro lado, el mayor número de empresas en diciembre son las que tienen de uno a dos asalariados, con 7.063 compañías, mientras que tan solo había 60 con 250 o más trabajadores, número que supone un ligero descenso con respecto al mes pasado, que registró 61 compañías.

Asimismo, hasta diciembre de 2025, en Huelva el mayor número de empresas se han inscrito bajo la forma jurídica de Sociedades con Responsabilidad Limitada, con un total de 6.800 compañías; mientras que aquellas bajo la denominación 'Persona Física' se elevan a 5.605. Por otro lado, la provincia cuenta con 655 empresas bajo el régimen de Sociedad Anónima y 260 cooperativas.

TRABAJADORES

Atendiendo al número de trabajadores, este número de empresas concentró en diciembre 154.549 personas, que supone un descenso con respecto a noviembre, ya que se registraron 156.948 empleados.

Sin embargo, sí que ha supuesto un incremento del 4,7% con respecto al mismo mes de 2024, siendo junto a Málaga y Cádiz, con un 5,0% y 4,6% respectivamente, una de las provincias donde, en términos relativos, más se ha incrementado el empleo.

Considerando el tamaño de las empresas (según número de trabajadores), la mayor aglomeración se da en las empresas de 250 o más trabajadores, con 46.183 empleados, que supone, por tanto, un ligero descenso con respecto al pasado mes. El segundo tipo de empresas son la que reúne a 20 a 49 trabajadores que contabilizaron 22.070 empleados.

Por otra parte, por sectores, el de servicios es el que aglutina un mayor número de trabajadores en diciembre, concretamente, 95.044, que experimenta una ligera subida; seguido de agricultura con 31.686; industria, con 17.050; y construcción con 10.769.